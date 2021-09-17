Увечері 18 вересня в Києві повністю закриють три станції метро і змінять маршрути наземного транспорту

У зв’язку із проведенням 19 вересня у столиці 11-й Київського пiвмарафону 2021 з 18:00 18 вересня до закінчення заходів 19 вересня у Києві відбудуться зміни руху громадського транспорту. Зокрема, будуть зачинені на вхід та вихід станції метрополітену «Площа Льва Толстого», «Палац Спорту» та «Театральна», а рух поїздів через вказані станції відбуватиметься без зупинок. Про це повідомили в міській адміністрації Києва.

Змінить маршрути і наземний транспорт, зокрема тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н та 94-Н будуть курсувати відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів, просп. Леся Курбаса до б-р у Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — б-р Тараса Шевченка, далі за власною трасою.

Автобуси № 20 від ж/м Корчувате до вул. Великої Васильківської рухатимуться за власним маршрутом, далі — вул. Саксаганського — вул. Антоновича, далі у напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом.

Рух автобусів № 24 відбуватиметься на ділянках від Національно музею історії України у Другій світовій війні до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Університет», автобусів № 114 — на ділянках від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Університет»; автобусів № 118 — від станції метро «Чернігівська» до вул. Басейної за власнчим маршрутом, далі — за маршрутом вул. Еспланадна — вул. Саксаганського — просп. Перемоги — вул. Борщагівська — вул. Академіка Янгеля — ст. м. «Політехнічний інститут» — просп. Перемоги — вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Шота Руставелі — вул. Басейна, далі за власним маршрутом.

Також будуть внесені зміни в рух автобусних маршрутів №№ 189, 231, 429, 433 та 545.

Ініціатором півмарафону виступила громадська організація «Бігова Україна». Цьогоріч у марафоні візьмуть участь близько 9000 учасників. У програмі івенту — індивідуальні дорослі старти 21 км, 10 км, 4,2 км, естафета, командні старти, дитячі забіги та Ветеранська десятка.

Нагадаємо, що минулими вихідними в Києві обмежували рух транспорту через проведення легкоатлетичного пробігу «Київська Десятка — 2021».

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