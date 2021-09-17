Нові санкції і програмні документи: Зеленський скликає РНБО

У п'ятницю, 17 вересня, президент Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони України, котра раніше поповнила санкційний список контрабандистів. Початок засідання планується на 17:00, повідомляє РБК-Україна.

У прес-службі Ради національної безпеки і оборони журналістам повідомили, що Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данилову організувати проведення засідання. Всіх членів Ради проінформували про дату, час і місце.

За даними джерел видання, РНБО розгляне «програмні документи». Готуються і нові санкції, але поки не відомо, хто під них потрапить.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данилов закликав «позбутися від кирилиці та перейти на латиницю». Але філологи висловлюють негативне ставлення до реалізації цієї пропозиції.

Фото president.gov.ua

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