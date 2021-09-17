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Україна

Бойовики обстріляли населений пункт на Луганщині: є постраждалі, пошкоджений храм

15:14 17 вересня 2021
«Град»

У четвер, 16 вересня, бойовики «ЛНР» при тренуваннях зі стрільби та управління вогнем обстріляли окупований ними населений пункт Іллірія в Лутугинському районі Луганської області. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило в своєму Facebook.

В результаті обстрілу з важкого озброєння окупанти пошкодили кілька цивільних будівель: храм Олександра Невського, який побудований в XIX столітті, продовольчий магазин та будинок культури. Є постраждалі серед мирних жителів.

Командування окупаційних військ намагається приховати обставини події. Цілком можливо, що бойовики спробують перекласти відповідальність за обстріл населених пунктів на підрозділи Об'єднаних сил.

Нагадаємо, бойовики «ЛНР» двічі обстріляли місто Щастя та поранили главу ВЦА — його прооперували.

Фото з Вікіпедії

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