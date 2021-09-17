«Онлайну більше не буде»: на Київщині можуть закрити частину шкіл з 20 вересня

У Київській області педагогів активно переконують вакцинуватися, щоб школи не закрили після переходу в «жовту» карантинну зону. Очільник області Василь Володін прямо заявив, що онлайн-навчання більше не буде, а якщо вакцинація провалиться, то навчальні заклади не працюватимуть.

Для роботи шкіл в «жовтій» карантинній зоні як мінімум 80% педагогів мають отримати першу дозу вакцини. Поки ж показники нижче встановленої планки.

«Хочу достукатися до всіх педагогів Київської області, — заявив Володін. — Є всі можливості, щоб швидко виправити ситуацію і забезпечити навчання дітям, навіть коли область переведуть в „жовту“ зону… Якщо ж до 20 вересня цього не буде зроблено, школу закриють. Онлайну більше не буде. Такий захід є вимушеним».

На відміну від столичної області, в Києві вакцинація вчителів в останній тиждень активізувалася, і на сьогодні всі комунальні школи міста виконали вимогу про 80% щеплених. Лідерами з вакцинації вчителів стали Голосіївський, Дніпровський і Святошинський райони, які подолали бар'єр в 85% вакцинованих педагогів. Таким чином, в Києві сподіваються уникнути закриття шкіл в поточному році.

Нагадаємо, рішення про перехід України в «жовту» карантинну зону очікувалося до кінця тижня, тобто до 19 вересня включно. А 20 вересня вступлять в силу нові карантинні правила, де передбачено ряд преференцій для щеплених і обмеження для противників вакцинації. У ряді регіонів погрожують закрити школи, якщо персонал буде ухилятися від щеплень проти коронавірусу.

Фото https://ua.depositphotos.com/

249

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter