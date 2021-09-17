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Україна

Температурний режим та наявність документів: у громадському транспорті Києва почалися перевірки

12:37 17 вересня 2021
транспорт

У Києві почалися перевірки міських маршруток інспекторами Комунальної служби перевезень. Перевірятися буде як технічний стан транспорту (особливо, з огляду на останні випадки з автобусами), так і дисципліна водіїв, наявність у них документів. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Також інспекторів буде цікавити температура в салонах, чистота в автобусі, чи включає водій гучну музику, чи може незадоволений пасажир з'ясувати контактні дані перевізника і прізвище водія.

Автобуси перевірять і на соціальні стандарти — чи зможуть скористатися транспортом люди з інвалідністю.

Щоб уникнути упередженості і зловживань, весь процес перевірки буде фіксуватися на боді-камеру інспектора. Комунальній службі перевезень нагадали, що один її склад вже був повністю звільнений, а тому в разі необхідності цей досвід буде повторено.

проверка
Інспекторів озброїли боді-камерами

Нагадаємо, на маршрутки в Києві пасажири нерідко скаржилися і не без підстав. Так, 4 вересня був випадок, коли водій не помітив у дверях літню жінку і рушив з місця, протягнувши пасажирку по асфальту.

фото kyivcity.gov.ua

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