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Україна

Суд Молдови відмовився видати Україні суддю Чауса

11:21 17 вересня 2021
Чаус

Суд у Молдові відмовив у екстрадиціях в Українській колишній судовій інстанції Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, підозрюваного у хабарництві. Це про сообщил адвокат Ростислав Кравець.

Останньою причиною може бути той факт, що з весни 2021 року Чаус вже знаходиться в Україні. 30 липня Чаус з'явився в селі Мазурівка Вінницької області. Забезпечувати екс-суддю приїхала поліція, але їх виправлення СБУ. НАБУ перевірило затримання Чауса кілька днів тому. 16 серпня було підтверджено рішення про те, що Чаус повинен знаходитись під цілодобовими домашніми арештами з носінням електронного браслета.

Чаус намагався отримати політичний притулок у Молдові, але отримав відмову, а також отримав відмову 2021 року під час еквівалентного судового розгляду при дівових представниках, вивішених з Молдови в Україні- за кілька днів до того, як зауважили офіційні рішення щодо екстрадиції.

Фото nabu.gov.ua

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