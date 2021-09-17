Рекордний показник захворюваності COVID-19: в Україні понад 6600 інфікованих за добу

В Україні все більше підстав для переходу в «жовту» карантинну зону. Захворюваність коронавірусною інфекцією різко пішла вгору, на ранок 17 вересня встановлено новий сумний рекорд — 6624 хворих за добу, в тому числі 677 дітей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізація була потрібна 1568 хворим, тобто в середньому кожному четвертому. 99 інфікованих померли.

За кількістю нових випадків COVID-19 найскладніша ситуація в Харківській області — 649 нових хворих. Ненабагато відстає Львівська область — 644 підтверджених випадки за добу, а також Одеса з областю — 530 хворих. У Києві та в Дніпрі з областю — по 426 нових хворих.

Нагадаємо, в Києві розглядають різні сценарії карантину, але сподіваються обійтися без жорсткого локдауну. В цілому по Україні вирішили зосередитися на активній вакцинації проти коронавірусу вчителів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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