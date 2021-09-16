День ікони Неопалима Купина: від чого захищає і що категорично не можна робити 17 вересня

У п'ятницю, 17 вересня, одне з важливих церковних свят вересня — шанується ікона Божої матері, яка іменується Неопалима Купина.

У центрі ікони — зображення Марії з немовлям. Воно укладено у зірку. У народі Неопалима Купина вважається заступницею від пожежі та блискавки. Існував звичай обходити навколо палаючого будинку з цією іконою.

У день, коли вшановують ікону Неопалима Купина, було прийнято викопувати цибулю, існувало й кілька заборон.

Що категорично не можна робити 17 вересня:

• виходити у двір з вилами;

• брати в борг гроші — загрожують тривалі фінансові труднощі;

• продавати особисті речі;

• подавати жебракам — вважалося, що в цей день лихоманка у вигляді бабусі-мандрівниці ходила за милостинею.

Молитва перед іконою Божої Матері «Неопалима Купина»:

«Пресвята та Преблагословенна Мати Найсолодшого Господа нашого Ісуса Христа! Припадаємо та поклоняємося Тобі перед святою та Пречесною іконою Твоєю, бо нею дивовижні та преславні чудеса робиш, від вогняного запаленння та блискавичного грому житла наші рятуєш, недужних лікуєш і всяко благе наше благання на благо виконуєш. Смиренно молимо Тебе, всесильна роду нашого Заступнице, сподоби до немічних і грішних, Твоєї Материнської участі та благопіклування. Спаси і збережи, Владичице, під дахом милості Твоєї Церкву святу, обитель цю, всю країну нашу православну та всіх нас, припадаючи до Тебе з вірою та любов'ю і розчулено просячи зі сльозами Твого заступництва. Пані усемилостива, змилосердися на нас, захоплених гріхами багатьма і не маючих відваги до Христа Господа просити Його про помилування та прощення: але Тобі пропонуємо до Нього на умоленіе, Матір Його по плоті: Ти ж, Всеблага, простягни до Нього Богоприємні руки Твої та заступництво за нас перед чеснотою Його, проси нам прощення гріхів наших, побожного мірного життя, благо християнської смерті та доброї відповіді на Страшному Суді Його. В годину ж грізного відвідування Божого, коли вогнем запалають наші будинки або блискавичним громом устрашаемі будемо, яви нам милостиво Твоє заступництво та державну допомогу: так, спасенні всесильними Твоїми до Господа молитвами, тимчасового покарання Божого уникнемо та вічне блаженство райське там успадкуємо, і з усіма святими заспіваємо пречесне та величне ім'я Трійці, Отця і Сина і Святого Духа, і Твоє до нас милосердя, на віки віків. Амінь».

Нагадаємо, деякі заборони існують і в Домнин день 16 вересня.

Фото: Православний портал

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