Купівля-продаж будинків із земельною ділянкою: в договорі з'явилася обов'язкова умова

Після нових правил на ринку землі і внесення Радою деяких правок до Земельного кодексу змінилися умови купівлі-продажу приватних будинків із земельною ділянкою. Юристи в інтерв'ю «ФАКТАМ» пояснили, що тепер в договорі обов'язково повинен бути пункт про одночасний перехід права власності і на будинок, і на землю.

За словами адвоката АО «Діксі Лекс» Віталія Міхліченко, для покупця і продавця процедура угоди кардинально не зміниться. Але необхідно грамотно оформити передачу прав на землю.

«З практичної точки зору, важливими є зміни щодо набуття новим власником нерухомості прав на орендовану землю. Як перехід права, так і державна реєстрація права на землю відбуватиметься одночасно з переходом права власності на будинок. Реєстратор лише повідомлятиме власника такої земельної ділянки про зміну користувача, а внесення змін у сам договір оренди не вимагатиметься. Слід зазначити, що обов'язковою умовою таких договорів буде зазначення в їхньому тексті положень щодо одночасності переходу права власності на земельну ділянку від продавця до покупця», — пояснив Міхліченко.

Про те, які ще нововведення приготували законодавці покупцям і продавцям нерухомості, детально в статті «Новий порядок продажу земельної ділянки з будинком: що змінилося».

Фото pixabay.com

298

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter