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Україна

Яким регіонам загрожує локдаун і «червона» зона: Ляшко назвав 4 області

19:20 16 вересня 2021
Сім&#39;я в масках

В Україні різко збільшилася кількість хворих на коронавірус, найбільша завантаженість медустанов — в західних регіонах. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише «Слово і Діло».

«Зараз рухається в напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки Чернівецька область, потім іде Тернопільська, Волинська, Закарпатська… Тобто ми знову бачимо західну Україну. Хоча в абсолютних цифрах великі цифри у Києві, у Харкові, але з розрахунку на 100 тисяч населення все-таки західна Україна страждає більше. І завантаженість ліжок там більша, і завантаженість ліжок з киснем — більша», — зазначив міністр.

За його словами, в разі загрози підвищеного навантаження на систему охорони здоров'я вводитиметься «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, з 20 вересня навчальні заклади будуть працювати за новими нормами, а деякі з них можуть закритися.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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