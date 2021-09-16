Посилення карантину в Києві: столиця готується до різних сценаріїв

З 20 вересня в Україні вступлять в силу нові карантинні правила, а до цієї дати рішенням комісії з ТЕБ та НС країна може повністю перейти в «жовту» карантинну зону. У Києві готуються до «різних сценаріїв» карантину, але сподіваються обійтися без жорсткого локдауну. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

За словами представника столичної влади, якщо жителі міста будуть масово вакцинуватися і дотримуватися заходів безпеки, то навіть нинішній підйом захворюваності вдасться подолати без введення жорсткого карантину, без обмежень на транспорті і без збитків для бізнесу.

«Сьогодні у нас немає передумов для введення обмежень. Однак, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян», — пояснив Кулеба.

Незважаючи на такий настрій, влада міста продовжує збирати заявки від підприємств на спеціальні перепустки в транспорт для співробітників. З серпня КМДА отримала вже 8 тисяч таких заявок.

Нагадаємо, за офіційними даними, в Києві виконано понад 1,5 млн щеплень. Тим часом в місті триває зростання захворюваності COVID-19. За добу зафіксовано 362 нових випадки коронавірусної інфекції.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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