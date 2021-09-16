26.61 / 26.78 31.26 / 31.56
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Посилення карантину в Києві: столиця готується до різних сценаріїв

18:50 16 вересня 2021
карантин

З 20 вересня в Україні вступлять в силу нові карантинні правила, а до цієї дати рішенням комісії з ТЕБ та НС країна може повністю перейти в «жовту» карантинну зону. У Києві готуються до «різних сценаріїв» карантину, але сподіваються обійтися без жорсткого локдауну. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба.

За словами представника столичної влади, якщо жителі міста будуть масово вакцинуватися і дотримуватися заходів безпеки, то навіть нинішній підйом захворюваності вдасться подолати без введення жорсткого карантину, без обмежень на транспорті і без збитків для бізнесу.

«Сьогодні у нас немає передумов для введення обмежень. Однак, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян», — пояснив Кулеба.

Незважаючи на такий настрій, влада міста продовжує збирати заявки від підприємств на спеціальні перепустки в транспорт для співробітників. З серпня КМДА отримала вже 8 тисяч таких заявок.

Нагадаємо, за офіційними даними, в Києві виконано понад 1,5 млн щеплень. Тим часом в місті триває зростання захворюваності COVID-19. За добу зафіксовано 362 нових випадки коронавірусної інфекції.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

Пугачова

«Дуже красива дівчинка»: внучку Алли Пугачової визнали копією Примадонни у дитинстві

Пенсія в Україні

При виході на пенсію жінкам підвищать виплати у розмірі 9 відсотків: стало відомо про важливу ініціативу Кабміну

документи

Страховий стаж для пенсії: кому з українців точно не порахують навчання у виші

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.