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Україна

На вихідних у Києві обмежать рух транспорту: які вулиці перекриють

17:00 16 вересня 2021
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У неділю, 19 вересня, в Києві з 07:00 до 13:30 буде проходити «11-й WORK.UA Київський напівмарафон 2021». У зв'язку з цим перекриють рух на деяких вулицях, повідомляє сайт КМДА .

З 5:00 суботи, 18 вересня, до 22:00 неділі, 19 вересня, буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.

Графік перекриття вулиць 18−19 вересня:

  • вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
  • вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття вулиць 19 вересня:

  • вул. Петра Сагайдачного — із 07:00 до 13:30;
  • Боричів узвіз — із 07:00 до 13:30;
  • вул. Ігорівська — із 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) — з 07:00 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 11:00;
  • Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) — із 07:00 до 13:30;
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 11:00;
  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) — із 07:00 до 11:00;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) — із 07:00 до 11:00
  • Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) — із 07:00 до 11:00;
  • вул. Труханівська — із 07:00 до 12:00;
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — із 07:00 до 11:00;
  • Міст Метро — із 07:00 до 10:00;
  • поворот із мосту Метро на Набережне шосе — із 07:00 до 11:00.

Раніше повідомлялося, що в Києві рух перекривали у зв'язку з Днем Незалежності.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТЫ»

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