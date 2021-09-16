Вакцинації недостатньо: в українських туристів «намалювалися» проблеми при відвідуванні Єгипту
Осінні канікули в Єгипті, для яких вже стали відомі орієнтовні ціни, традиційно популярні серед українських туристів. Але в нинішньому сезоні вони можуть зіткнутися з труднощами при в'їзді. Про це повідомляє Turprofi.com.ua.
Єгипетські прикордонники можуть не прийняти українські сертифікати вакцинації — цей документ поки що не відповідає вимогам країни. На сертифікатах повинен бути QR-код, але він відсутній на свідоцтвах про вакцинацію, які видають сімейні лікарі в Україні.
Проблеми виникли також з додатком «Дія» — у цифрових сертифікатів не зчитується код.
Поки єдиний надійний варіант для українців відвідати Єгипет — це за 72 години до поїздки зробити ПЛР-тест.
Раніше повідомлялося, що киянам, які збираються в Єгипет, пропонують купити негативні ПЛР-тести.
Фото: https://ua.depositphotos.com397
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