Вакцинації недостатньо: в українських туристів «намалювалися» проблеми при відвідуванні Єгипту

Осінні канікули в Єгипті, для яких вже стали відомі орієнтовні ціни, традиційно популярні серед українських туристів. Але в нинішньому сезоні вони можуть зіткнутися з труднощами при в'їзді. Про це повідомляє Turprofi.com.ua.

Єгипетські прикордонники можуть не прийняти українські сертифікати вакцинації — цей документ поки що не відповідає вимогам країни. На сертифікатах повинен бути QR-код, але він відсутній на свідоцтвах про вакцинацію, які видають сімейні лікарі в Україні.

Проблеми виникли також з додатком «Дія» — у цифрових сертифікатів не зчитується код.

Поки єдиний надійний варіант для українців відвідати Єгипет — це за 72 години до поїздки зробити ПЛР-тест.

Раніше повідомлялося, що киянам, які збираються в Єгипет, пропонують купити негативні ПЛР-тести.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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