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Україна

Нові правила карантину: як працюватимуть навчальні заклади з 20 вересня

16:19 16 вересня 2021
школа

З 20 вересня школи будуть працювати за новими нормами — вступлять в силу поправки до карантинної постанови, і після встановлення в регіонах «жовтої» або «червоної» карантинних зон деякі навчальні заклади можуть закритися. Про це повідомляє Міносвіти.

В «жовтій» зоні, щоб продовжувати роботу, школи повинні підтвердити, що як мінімум у 80% співробітників (вчителів та іншого персоналу) є в наявності (на вибір):

  • Жовтий COVID-сертифікат (про половинну вакцинацію — отримання однієї дози вакцини);
  • Зелений COVID-сертифікат (про повну вакцинацію);
  • Негативний ПЛР-тест;
  • Документи, що підтверджують одужання від COVID-19.

У «червоній» карантинній зоні у 100% працівників навчального закладу повинні бути (на вибір):

  • Зелений COVID-сертифікат (про повну вакцинацію);
  • Негативний ПЛР-тест;
  • Документи, що підтверджують одужання від COVID-19.

Документи дійсні протягом:

  • Жовті сертифікати — 120 днів;
  • Зелені сертифікати — 365 днів;
  • COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест — 72 години;
  • Сертифікат про одужання від COVID-19 — 180 днів.

Нагадаємо, раніше в Кабміні роз'яснили, куди українців не пустять без щеплення згідно з новими карантинними правилами. А головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що до 19 вересня Україна може перейти в «жовту» карантинну зону.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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