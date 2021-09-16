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Ситуація на Донбасі: бойовики двічі обстріляли місто Щастя, поранений керівник військово-цивільної адміністрації

13:31 16 вересня 2021
Частина міни

На Донбасі знову загострення ситуації, така тенденція проявилася ще з кінця серпня, — тепер бойовики «ЛНР» обстріляли місто Щастя, поранений глава військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець. Про це повідомляє «Українська правда».

Обстріли були зроблені о 6:40 та о 7:30 годин. За даними штабу ООС, окупанти застосували міномет калібром 82 мм.

При обстрілі було пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби та цивільний легковий автомобіль. Поранений керівник військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець. Чоловікові зробили операцію, його стан задовільний.

На місці обстрілу працюють правоохоронці.

автомобіль

воронка

будівля

Раніше повідомлялося, що під час мінометного обстрілу з боку бойовиків «ЛНР» в Новойдарском район загинув старший сержант Олексій Куленко з Кіровоградської області. Нагадаємо, окупанти застосовують заборонену важку артилерію, також гранатомети і стрілецьку зброю.

Фото з Facebook штабу ООС

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