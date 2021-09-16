У курортній Кирилівці триває «серпнева» спека, але відпочивальників майже немає: названа причина

Попри те, що в Кирилівці триває оксамитовий сезон, цього року туристів дуже мало. Більшість баз відпочинку закриті, передає «РИА Мелітополь».

Багато курортників відмовилися від відпочинку на Азові ще влітку, коли в морі була навала медуз. Серпнева спека, яка триває у вересні — сприятливий час для цих морських мешканців. Морська вода так просочилася їхньою отрутою, що тіло пече після купання.

Медузи стали причиною того, що цього року курортний сезон в Кирилівці закінчився на 2 тижні раніше, ніж звичайно, а туристичний потік, за оцінками власників баз відпочинку, знизився від 10 до 70% від минулого сезону.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, літня погода на курортах Азовського моря збережеться приблизно до 20 вересня.

«ФАКТИ» розповідали, куди можна відправитися у відпустку у вересні та жовтні.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter