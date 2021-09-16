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Не переїдати, чи не дивитися у дзеркало й інші прикмети на 16 вересня: що заборонено робити у Домнин день

7:52 16 вересня 2021
Домна

У календарі церковних свят вересня 16 вересня православні християни згадують святих мучениць Домни й Василиси.

Домна Нікомидійська жила за часів царювання імператора Максиміліана. Вона була язичницькою жрицею, але прийняла християнську віру. Під час гоніння на християн, Домна постраждала за свої переконання і з того часу стала шануватися як мучениця.

Василиса також померла за віру в Христа.

Наші пращури 16 вересня влаштовували вдома генеральне прибирання. Вони вірили, що в чистий будинок прийде щастя. Старі й зламані речі, непотрібний одяг, викидали або віддавали жебракам.

Також у Домнин день заборонялося залишати на столі недоїдки та крихти. Ними можуть поласувати злі духи, і тоді з дому підуть щастя й мир.

Люди намагалися не переїдати, оскільки мученики перед стратою часто голодували. Не можна було починатися нові романтичні стосунки або відзначати весілля. Дівчата не дивилися без необхідності у дзеркало, за прикметами, через це могли початися проблеми зі шкірою.

У цей день намагалися не обговорювати чужі помилки та недоліки, висміювати чиюсь поведінку. Це могло призвести до проблем у відносинах з оточенням.

З поганим настроєм не можна було готувати їжу, інакше негативні думки можуть вбратися у продукти.

Жінкам у цей день краще не ходити в магазин, щоб не стати жертвою злодіїв.

Народні прикмети на 16 вересня:
Прогримів грім — буде тепла осінь. Теплий день — чекай пізню весну. Червоний захід обіцяє холод й заморозки. Дощ після обіду — затяжна негода. Теплий день — до затяжної зими.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні відзначали неофіційне світське свято — День програміста, до якого «ФАКТИ» підготували добірку веселих віршів, листівок та поздоровлень у прозі.

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