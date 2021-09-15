Україна змінила правила в'їзду в країну: кому більше не потрібна самоізоляція

В Україні змінили раніше встановлені правила перетину кордону для іноземних громадян та осіб без громадянства.

У Держприкордонслужбі повідомили, що з 20 вересня 2021 року іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою транзиту й покинуть країну протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції та встановлення програму «Дій вдома».

При цьому всі іноземні громадяни та власники посвідки на проживання в Україні повинні мати поліс страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє весь термін перебування в Україні.

Крім того, всім іноземцям та власникам посвідки на проживання, а також особам без громадянства під час прибуття в Україну потрібно мати документ, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, дозволеними вакцинами ВООЗ або негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.

Довідки про тестування і вакцинації не потрібні від дітей до 12 років.

Іноземні громадяни старші 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу, які в'їжджають в Україну, повинні мати негативний результат ПЛР-тесту та встановлювати мобільний додаток «Дій вдома» незалежно від терміну перебування на території України.

Самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду зробити ПЛР-тест або експрес-тест на антиген та отримати негативний результат.

Нагадаємо, українці можуть подорожувати у 35 країн Європи. Детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

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