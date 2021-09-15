Ковід-сертифікати в Україні: покрокова інструкція, як їх отримати в «Дії» і що робити, якщо у вас не виходить

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні , звичайно, не можна назвати швидкими, однак вони ростуть. У вільному доступі для всіх громадян старше 18 років є вакцини Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac (американська Moderna зараз залишилася лише для тих, кому необхідно отримати другу дозу). У містах відкривається все більше пунктів вакцинації. У мегаполісах отримати щеплення проти ковіду вже можна в торгових центрах і будівельних гіпермаркетах. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні першою дозою зробили щеплення майже шість мільйонів людей. І якщо знайти вакцину вже ні для кого не є проблемою, то отримання COVID-сертифіката для багатьох стало цілим квестом. Люди скаржаться, що згенерувати COVID-сертифікат в додатку «Дія» не виходить — додаток їх не ідентифікує, видає помилку або пише, що даних про їхню вакцинацію не знайдено. Найбільше проблем виникло у першопрохідців — тих, хто вакцинувався ще навесні-влітку та зареєструвався на бета-тестування COVID-сертифікатів . Внесло плутанину ще й те, що можливість згенерувати сертифікат у власників смартфонів з операційною системою iOS з'явилася раніше, ніж у власників Android. Днями термін дії електронних COVID-сертифікатів збільшили вдвічі — зі 180 до 365 днів. Потім з'явиться можливість отримати новий.

Євросоюз офіційно визнав, що електронний сертифікат відповідає європейському

В Україні у тих, хто прищепився двома дозами будь-якою з доступних в нашій країні вакцин, є можливість отримати два документи: паперове свідоцтво про вакцинацію та електронний COVID-сертифікат. Це два різних документи. Паперове свідоцтво можна взяти у сімейного лікаря. Це офіційний документ з мокрою печаткою, але без QR-коду, і його поки визнають деякі країни (наприклад, Угорщина, Болгарія, Туреччина).

Електронний COVID-сертифікат — це цифровий документ з QR-кодом і цифровим підписом, який можна згенерувати у додатку «Дія». У серпні Євросоюз офіційно визнав, що такий електронний сертифікат відповідає європейському, і, відповідно, з ним стануть можливі поїздки до країн ЄС (хоча перед поїздкою все одно необхідно уточнити правила в'їзду наших громадян до тієї чи іншої країни). Термін дії електронного COVID-сертифіката, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 вересня № 954, збільшено вдвічі — зі 180 до 365 днів. Після закінчення терміну дії сертифіката в «Дії», за словами голови Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федора Лапія, з'явиться можливість отримати новий. Про необхідність колоти для цього третю, бустерну, дозу вакцини поки що не йдеться.

Вакцинованих громадян хвилює перш за все те, як отримати електронний сертифікат зараз. З цим у багатьох виникли труднощі.

— Я отримав другу дозу AstraZeneca ще в червні й понад два місяці намагався згенерувати сертифікат у додатку «Дія», — розповів «ФАКТАМ» киянин Микола. — Був серед тих, хто зареєструвався на бета-тестування сертифікатів. Передбачалося, що свій я повинен був отримати раніше, ніж ця послуга стане загальнодоступною. У «Дії» було зазначено, що незабаром я отримаю інструкції на e-mail. Чекав тиждень, два, місяць… На пошту нічого не приходило. Почав писати у службу підтримки «Дії», але там відповідали, що моя заявка обробляється та потрібно ще почекати.

Тим часом у серпні електронний сертифікат вдалося створити моєму знайомому, який ні в якому бета-тестуванні не брав участі. Я теж спробував це зробити, але нічого не вийшло — функція з невідомої причини була недоступна. Вже потім з соцмереж дізнався, що послуга, виявляється, була доступна лише на смартфонах з операційною системою iOS, а у мене Android. Але чому це не було зазначено в самому додатку «Дія»? Якби була така інформація, я не витрачав би стільки часу та нервів на спробу згенерувати сертифікат, що на моєму телефоні, виявляється, було неможливо.

— Ви зверталися до служби підтримки «Дії»?

— Неодноразово. Але якщо ще навесні оператори досить швидко відповідали на повідомлення в Telegram і Viber, то тепер отримати відповідь практично неможливо. Чат-бот весь час пише, що через велику кількість звернень ніхто з операторів не може вийти зі мною на зв'язок. Аналогічна ситуація навіть вночі. Пропонується відправити своє запитання електронною поштою. Я і це зробив, але відповіді не отримав.

Зараз функція створення електронного COVID-сертифіката вже доступна й користувачам з операційною системою Android. Але все одно створити сертифікат у Миколи вийшло не відразу.

— Коли проходив ідентифікацію, «Дія» повідомляла, що я все роблю правильно, — продовжує Микола. — Але підписати сертифікат з незрозумілої причини не вдавалося. Хоча електронний підпис було згенеровано. Оператори служби підтримки були раніше недоступні. Тим часом у соцмережах почали з'являтися відгуки від людей, які потрапили в аналогічну ситуацію. Вакцинувалися, перевірили свої дані про вакцинацію в системі eHealth, отримали електронний підпис в «Дії», але сертифікат створити не змогли.

Не маючи можливості зв'язатися з оператором через чат-бот, багато хто став писати свої запитання на офіційну сторінку «Дії» у «Фейсбуці». І з'ясували, в чому причина. Виявилося, у тих, хто брав участь у бета-тестуванні сертифікатів, була встановлена бета-версія додатку «Дія», згенерувати сертифікат в якій було неможливо.

Свій багатостраждальний сертифікат Микола все-таки отримав. Для цього йому довелося перевстановлювати додаток «Дія». «ФАКТИ» публікують інструкцію, як це зробити:

Для отримання електронного ковід-сертифіката потрібно оновити «Дію» до версії 3.0.12.

Якщо ви раніше реєструвалися на бета-тест, необхідно видалити тестову версію «Дії» та оновити додаток в App Store або Google Play.

Для того щоб згенерувати сертифікат, потрібно зайти в меню «Послуги», вибрати розділ «COVID-сертифікати», натиснути «Отримати сертифікат» і підписати запит за допомогою електронного підпису («Дія. Підпис»).

Цей підпис можна створити в додатку, якщо у вас є закордонний паспорт або ID-карта.

У деяких ідентифікація відбувається з десятої, а то і двадцятої спроби

Журналісти «ФАКТІВ» спробували застосувати таку схему на практиці. Все вийшло, хоча не без нюансів. Наприклад, потрібно бути готовим до того, що ідентифікація за допомогою Photo ID займе багато часу: додаток може довго вас не ідентифікувати через погане освітлення або неправильний поворот голови перед камерою. У деяких сама ідентифікація відбувається з десятої, а то й двадцятої спроби. Тут необхідно набратися терпіння. А якщо ви, як Микола, були учасником бета-тестування, яке не відбулося, будьте готові до того, що видалення ваших даних з бета-програми займе час.

— Абсурд у тому, що я спеціально зареєструвався на бета-тест, тому що хотів отримати сертифікат якомога раніше, — обурюється Микола. — Але в результаті жодного сертифікату в рамках цього тестування не отримав, а тільки зіткнувся з масою додаткових труднощів. І отримав сертифікат набагато пізніше, ніж багато моїх знайомих, які на бета-тестування не реєструвалися.

Щоб отримати електронний сертифікат, потрібно набратися терпіння

З чималою кількістю проблем стикаються й ті користувачі, які в бета-тестуванні не брали участі.

«ФАКТИ» зібрали найпоширеніші скарги й відповіді на них.

Ідентифікація пройдена, але «Дія» не може підтвердити факт вашої вакцинації.

— Згенерувала підпис, пройшла ідентифікацію, і тут додаток видає помилку: «СOVID-сертифікати не знайдені», — розповіла мешканка Чернівців Олена. — При цьому в моїй медичній карті в системі eHealth зафіксовано, що я отримала дві дози вакцини: в березні та травні. Більш того, у мене на руках вже є паперове свідоцтво про вакцинацію, видане сімейним лікарем! Оператори «Дії», до яких насилу вдалося достукатися, відповідають, що, ймовірно, лікар, коли вносив мої дані в систему, припустився помилки — або в моїх даних, або в номері партії вакцини. Але сімейний лікар каже, що все зробив правильно.

Що робити в такій ситуації?

«Подібна помилка означає, що дані про вашу вакцинацію не внесли до Електронної системи охорони здоров'я або ж додали їх з помилкою», — відповіли на офіційній сторінці «Дія» в «Фейсбуці» і порадили звернутися через установу охорони здоров'я до лікаря, який вас вакцинував, або до будь-якого іншого лікаря тієї ж установи охорони здоров'я для перевірки такої інформації:

Правильне написання ваших ПІБ українською та латиницею. Дані біометричного закордонного паспорта або ID-карти, а також ідентифікаційного коду. Назва вакцини. Дата отримання першої і другої дози вакцини. Найменування виробника вакцини. Номер партії вакцини. Кількість отриманих доз вакцин, а також їхній порядковий номер. Дата, до якої дійсний сертифікат.

«Хочу поділитися своїм рішенням проблеми „сертифікат не знайдено, оскільки дані не внесені до реєстру“ , — пише в „Фейсбуці“ Галина Деменкова. — Була у сімейного лікаря, перевірили дані в декларації, все було правильно, окрім того, що поле з ідентифікаційним номером „ІПН“ виявилося порожнім. Ми оновили всі дані, внесли ІПН, зберегли — і мені відразу вдалося отримати сертифікат».

Серед помилок також може бути вказаний у декларації з сімейним лікарем старий паспорт-книжка, в той час, як особа вже отримала ID-карту. В такому випадку необхідно оновити дані паспорта в системі eHealth.

Не виходить згенерувати підпис.

«При натисканні на «Активувати «Дія. Підпис» пише: «Підпис створюється. Спробуй пізніше». І так уже п'ять днів! Версія «Дії» актуальна. У техпідтримці ніхто допомогти не може», — повідомила користувач Ірина з Києва. І аналогічних скарг десятки.

Що робити? Для початку дійсно почекати кілька годин. Якщо так нічого й не вийшло, спробувати створити підпис заново. Якщо знову не вийшло, намагатися достукатися до оператора служби підтримки. Як показує практика, відповідь найчастіше можна отримати не в чат-боті, а в коментарях на офіційній сторінці «Дії» у «Фейсбуці».

Додаток видає помилку.

Людина проходить процедуру ідентифікації, як раптом її просто вибиває з програми: «Це жорсткий непрохідний квест! Чоловік вже третій день не може пройти фотоідентифікацію. Система його хвалить, а потім видає помилку. Сертифікат потрібен негайно!»

На офіційній сторінці «Дії» у «Фейсбуці» пояснюють це великим навантаженням на сервер. Радять ще раз упевнитися в тому, що версія «Дії» не вимагає оновлення (це можна перевірити через App Store або Google Play), і якщо це так, повторити спробу пізніше. У соцмережах користувачі діляться своїми лайфхаками. У когось вийшло вирішити проблему після переходу з Wi-Fi на мобільний інтернет, а у когось — після того, як спробував виконати процедуру на іншому смартфоні. Але не виключено, що це просто збіг.

Тим часом в Україні затвердили нові правила карантину, згідно з якими вакциновані українці отримали суттєві переваги. Крім того, передбачені важливі новації для шкіл, закладів харчування та дозвілля, а також для підприємств торгівлі при оголошенні в регіоні «жовтої» зони карантину.

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