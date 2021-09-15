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Україна

Кабмін прийняв Стратегію інформаційної безпеки України: як країна буде протидіяти РФ в інформпросторі

18:29 15 вересня 2021
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У середу, 15 вересня, Кабмін після презентації Держбюджету-2022 схвалив Стратегію інформаційної безпеки України. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко.

«Цей документ включає в себе основні заходи протидії дезінформації, маніпуляції і відвертої брехні з боку держави-агресора», — зазначив міністр.

Також передбачається боротьба з низьким рівнем медіаграмотності українців.

Стратегія розрахована до 2025 року. Планується, що за цей час буде сформований і захищений інформаційний простір, організована ефективна боротьба з незаконним контентом, проведена інформаційна реінтеграція українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Наступний етап — схвалення Стратегії інформаційної безпеки РНБО.

Нагадаємо, Росія організувала в соцмережах масову дезінформацію про вакцины проти COVID-19.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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