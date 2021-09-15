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Україна

Оксамитовий сезон на курортах: під Херсоном — чисте море, а в Коблевому вода перетворилася в «суп» з медуз і водоростей

17:52 15 вересня 2021
Лазурне

На популярному чорноморському курорті в селищі Лазурне, який знаходиться в Херсонской області, нарешті зникли медузи, які доставили туристам багато неприємностей. Про це в Facebook повідомляє Лілія Єнтова, котра підтвердила свої слова фото.

Фоловери розмістили під постом захоплені коментарі, але одна з підписниць все-таки помітила медузу на опублікованій фотографії.

Протилежна ситуація спостерігається в Миколаївській області на курорті в Коблевому. Як повідомляє «Обозреватель», у морі з'явилися великі медузи, а берег покрився зеленими водоростями. В результаті в море купаються тільки найсміливіші.

Медузи (фото OBOZREVATEL)

«Весь берег в водоростях, багато трупів великих медуз. Вода 19 градусів, купаються тільки найсміливіші», — кажуть очевидці

Нагадаємо, в Одесі медузи зірвали оксамитовий сезон.

Заголовне фото: Лілія Єнтова

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