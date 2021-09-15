Представники шоу-бізнесу заявили про корупцію у сфері виплати роялті та запропонували план виходу

14 вересня в Українському кризовому медіа-центрі автори музики, представники концертного, ресторанного, медіа та шоу-бізнесу, відомі артисти і продюсери провели спільну пресконференцію, під час якої виступили зі зверненням до президента України, Міністерства економіки і народних депутатів.

На думку ініціативної групи, роялті збирають «колектори від музики» — певні угруповання, що не володіють повним обсягом належних прав для здійснення такої діяльності. При цьому ведуть її непрозоро та втрачають зібрані кошти в сірих схемах. А робота авторської спільноти ГО «УААСП», що представляє глобальний світовий музичний каталог з близько сотні мільйонів творів і великий каталог локальних авторів, заблокована.

До ініціативи приєдналися близько двохсот регіональних радіостанцій, а також всі радіомережі, регіональні та державні телерадіокомпанії, найбільші організатори гастрольних подій і фестивалів, понад дві тисячі найвідоміших ресторанів і ресторанних мереж, ресторанні асоціації, українські виконавці, автори, музичні видавництва, діджеї та продюсери. Учасники запропонували план виходу з кризи, який може забезпечити прозору та системну виплату роялті авторам та правовласникам, а також підвищить рейтинг держави на міжнародному рівні, збереже дотримання умов Угоди про асоціацію з ЄС.

«Щоб перезавантажити сферу колективного управління та роялті, очистити її від корупції, а також розблокувати роботу ОКУ та повернути авторам право на заслужену винагороду за використання їхньої музики, потрібно зробити лише два кроки:

1. Негайно прийняти законопроєкт № 5572 про внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління. Згідно з цими нормами, кожна ОКУ зможе збирати роялті для авторів і правовласників. Таким чином, законопроєкт № 5572 забезпечить законну та ефективну діяльність сфери колективного управління до завершення нової процедури акредитації.

2. Створити парламентську робочу групу та почати узгодження редакції нового закону «Про авторське право і суміжні права» на підставі законопроєкту № 5552 2 , який після ухвалення Верховною Радою врегулює дану сферу та захистить права авторів.

Ці прості два кроки зупинять корупційні схеми з авторськими роялті та дозволять авторам отримувати гідну винагороду за їхню творчу працю", — запропонував лідер гурту «Антитіла», віцепрезидент Авторськї ради ГО «УААСП» Тарас Тополя.

Лідер гурту «Антитіла», віцепрезидент Авторської ради ГО "УААСП" Тарас Тополя

Його підтримали продюсери Ірина Горова, Юрій Нікітін, музикант Валерій Харчишин, засновник фестивалю Atlas Weekend Дмитро Сидоренко, авторка пісень і солістка групи Go_A Катерина Павленко.

«Мені, як автору, не зрозуміло, чому ігноруються такі явні факти порушень і чому досі це питання не вирішене», — сказала Катерина Павленко.

Тема порушення авторських прав і виплати роялті, за рахунок яких забезпечено живуть артисти в усьому цивілізованому світі, не раз підіймалася представниками індустрії. Але ситуація істотно не змінюється.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні. Підприємця оштрафували на понад 100 тисяч грн за те, що в його магазині звучали композиції популярної співачки.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що рідні Кузьми звернулися в поліцію через шахрайство з авторськими відрахуваннями за прокат пісень артиста.

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