Представники шоу-бізнесу заявили про корупцію у сфері виплати роялті та запропонували план виходу
14 вересня в Українському кризовому медіа-центрі автори музики, представники концертного, ресторанного, медіа та шоу-бізнесу, відомі артисти і продюсери провели спільну пресконференцію, під час якої виступили зі зверненням до президента України, Міністерства економіки і народних депутатів.
На думку ініціативної групи, роялті збирають «колектори від музики» — певні угруповання, що не володіють повним обсягом належних прав для здійснення такої діяльності. При цьому ведуть її непрозоро та втрачають зібрані кошти в сірих схемах. А робота авторської спільноти ГО «УААСП», що представляє глобальний світовий музичний каталог з близько сотні мільйонів творів і великий каталог локальних авторів, заблокована.
До ініціативи приєдналися близько двохсот регіональних радіостанцій, а також всі радіомережі, регіональні та державні телерадіокомпанії, найбільші організатори гастрольних подій і фестивалів, понад дві тисячі найвідоміших ресторанів і ресторанних мереж, ресторанні асоціації, українські виконавці, автори, музичні видавництва, діджеї та продюсери. Учасники запропонували план виходу з кризи, який може забезпечити прозору та системну виплату роялті авторам та правовласникам, а також підвищить рейтинг держави на міжнародному рівні, збереже дотримання умов Угоди про асоціацію з ЄС.
«Щоб перезавантажити сферу колективного управління та роялті, очистити її від корупції, а також розблокувати роботу ОКУ та повернути авторам право на заслужену винагороду за використання їхньої музики, потрібно зробити лише два кроки:
1. Негайно прийняти законопроєкт № 5572 про внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління. Згідно з цими нормами, кожна ОКУ зможе збирати роялті для авторів і правовласників. Таким чином, законопроєкт № 5572 забезпечить законну та ефективну діяльність сфери колективного управління до завершення нової процедури акредитації.
2. Створити парламентську робочу групу та почати узгодження редакції нового закону «Про авторське право і суміжні права» на підставі законопроєкту № 55522, який після ухвалення Верховною Радою врегулює дану сферу та захистить права авторів.
Ці прості два кроки зупинять корупційні схеми з авторськими роялті та дозволять авторам отримувати гідну винагороду за їхню творчу працю", — запропонував лідер гурту «Антитіла», віцепрезидент Авторськї ради ГО «УААСП» Тарас Тополя.
Його підтримали продюсери Ірина Горова, Юрій Нікітін, музикант Валерій Харчишин, засновник фестивалю Atlas Weekend Дмитро Сидоренко, авторка пісень і солістка групи Go_A Катерина Павленко.
«Мені, як автору, не зрозуміло, чому ігноруються такі явні факти порушень і чому досі це питання не вирішене», — сказала Катерина Павленко.
Тема порушення авторських прав і виплати роялті, за рахунок яких забезпечено живуть артисти в усьому цивілізованому світі, не раз підіймалася представниками індустрії. Але ситуація істотно не змінюється.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні. Підприємця оштрафували на понад 100 тисяч грн за те, що в його магазині звучали композиції популярної співачки.
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