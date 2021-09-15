Термін дії українських COVID-сертифікатів збільшили вдвічі

Термін дії «зелених» COVID-сертифікатів для вакцинованих від коронавируса українців збільшений з 180 до 365 днів. Відповідна норма міститься в постанові Кабінету Міністрів від 13 вересня № 954.

Термін дії збільшений як для міжнародних COVID-сертифікатів, і для внутрішніх.

Щоб отримати документ, в додатку «Дія» потрібно перейти в розділ «Послуги». Для отримання сертифікату потрібен електронний цифровий підпис, який можна буде створити в додатку. Дані про вакцинацію будуть «підтягуватися» з електронного реєстру автоматично. Додаток згенерує два сертифікати: міжнародний і внутрішній. Зовні їх відмінність полягає в наявності або відсутності фото власника (його не буде в міжнародному сертифікаті).

Важливо, що сертифікати буде дійсні і після одужання від COVID-19 — протягом 180 днів з дати забору аналізів, а після негативного тесту — протягом 72 годин.

Нагадаємо, вакциновані українці мають привілеї при відвідуванні кінотеатрів і басейнів, також COVID-сертифікати можуть вимагати власники бізнесів.

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