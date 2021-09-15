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Україна

Україна може отримати від США систему «Залізний купол», — ЗМІ

13:53 15 вересня 2021
«Залізний купол»

У проект оборонного бюджету США на 2022 рік внесено поправку, яка передбачає варіанти потенційного продажу або передачі Україні нових системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема Iron Dome («Залізний купол»). Про це повідомляє Офіс президента.

У законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція про надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн доларів, до якої не входять системи ППО.

Iron Dome створена ізраїльською оборонною компанією Rafael в партнерстві з Raytheon і вважається одним з найбільш ефективних засобів знищення ракет малої дальності. За інформацією військових, ця система збила близько 90% ракет, які були випущені по Ізраїлю в останні роки.

Поправка, яка передбачає підтримку української системи протиракетної оборони, відповідає законодавчій ініціативі про збільшення США допомоги Україні в галузі безпеки на 2022 рік.

Нагадаємо, керівництво України розглядало можливість покупки системи протиракетної оборони типу «Залізного куполу».

Фото: Вікіпедія

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