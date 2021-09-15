Максим Ялі розповів про важливість співпраці України та КНР

Поглиблення співпраці України з Китаєм має стати одним з ключових пріоритетів чинної влади. Про це експерт-міжнародник Максим Ялі написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи блокування китайською компанією Xiaomi своїх смартфонів в окупованому Криму.

За його словами, ця ситуація свідчать про підтримку Пекіном Києва в питанні територіальної цілісності України не тільки на словах, а й на ділі. Ялі переконаний, що подібний крок Китаю однозначно варто розглядати як крок назустріч і готовність поглиблювати та розширювати двосторонні відносини.

«Як відомо, починаючи з 2019 року Китай є найбільшим торговельним партнером України. Так, у 2020-м експорт України до Китаю склав більше 7 млрд доларів США (14,5% від загального обсягу експорту). Імпорт — 8,3 млрд доларів (15,3% від загального обсягу). Проте взаємини України з Китаєм поки обмежуються лише торгівлею та далекі від використання свого потенціалу повною мірою», — вважає політолог.

На його думку, сьогодні для України особливо вигідним і потрібним може стати розвиток співробітництва з Китаєм у високотехнологічній сфері, де Піднебесна в останні десятиліття демонструє значний прогрес і вже на рівних конкурує навіть з США.

«Для України вкрай гостро в контексті протистояння з Росією стоїть питання кібербезпеки. І лише на 8-му році „гібридної війни“ з Росією днями в РНБО було прийнято рішення про створення кібервійськ. Але для запобігання загрозам у сфері кібербезпеки зараз Україні вкрай необхідне відповідне обладнання, якого у нас, на жаль, немає. Загальновідомо, що продукція таких технологічних гігантів, як Huawei, Xiaomi, Tencend вважається найбільш безпечною та якісною в усьому світі. Останнім часом випадки „зливу“ персональних даних особливо почастішали по всьому світу. Тому використання досягнень Китаю в цій сфері виглядає цілком логічним і обгрунтованим», — переконаний Максим Ялі.

Експерт упевнений, що подібна співпраця буде особливо вигідною для обох сторін, адже й українська високотехнологічна промислова продукція з високим ступенем доданої вартості може бути конкурентною на китайському ринку. Особливо якщо залучати китайські інвестиції в аерокосмічну та військову галузі, де в Україні зберігся ресурс розвитку та є досягнення в розробках як радянської спадщини, так і часів незалежності.

Крім цього, за словами політолога-міжнародника, Китай володіє такими необхідними для України кредитними можливостями й успішним досвідом в реалізації найбільших інфраструктурних проектів по всьому світу в межахх програми «Один пояс, один шлях».

При цьому, вважає Ялі, враховуючи вигідне географічне положення нашої країни та близькість до ринків збуту китайської продукції в ЄС, можливо також і будівництво нових підприємств та заводів в Україні з залученням китайських інвестицій.

«Одним словом — потенціал взаємовигідної співпраці вкрай великий і в цьому напрямку необхідно використовувати та розвивати всі можливості. Інше питання, чи готові ми їх використовувати?» — резюмує експерт.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter