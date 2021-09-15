Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета в потилицю, і кастетом добили водія, — колишній заступник генпрокурора
Смерть легендарного лідера «Народного Руху» В'ячеслава Чорновола в 1999 році насправді стала наслідком спланованого вбивства, замаскованого під ДТП. Несподівану заяву в ефірі «4 каналу» зробив колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша.
За його словами, політик і його водій були убиті ударами кастета.
«Ми… встановили, що Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну ділянку голови та таким же кастетом добили водія», — зазначив ексзаступник прокурора.
У процесі розслідування було також встановлено факти навмисного відключення подушок безпеки та підробки огляду місця події, а на Волині сталося вбивство головного свідка.
«Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не розкривав труп Чорновола», — сказав Голомша.
Він розповів, що був відсторонений від розслідування резонансної справи, коли слідство впритул підібралося до команди Януковича.
В'ячеслав Чорновіл — український політик. Загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль — Золотоноша 25 березня 1999 року. Розслідування обставин загибелі відновилося в 2014 році. Навесні 2021 року заступник директора департаменту МВС комунікацій із засобами масової інформації Ярослав Тракало повідомив, що комплексна експертиза обставин ДТП показала, що причиною смерті стала аварія.974
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