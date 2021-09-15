Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета в потилицю, і кастетом добили водія, — колишній заступник генпрокурора

Смерть легендарного лідера «Народного Руху» В'ячеслава Чорновола в 1999 році насправді стала наслідком спланованого вбивства, замаскованого під ДТП. Несподівану заяву в ефірі «4 каналу» зробив колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша.

За його словами, політик і його водій були убиті ударами кастета.

«Ми… встановили, що Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну ділянку голови та таким же кастетом добили водія», — зазначив ексзаступник прокурора.

У процесі розслідування було також встановлено факти навмисного відключення подушок безпеки та підробки огляду місця події, а на Волині сталося вбивство головного свідка.

«Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не розкривав труп Чорновола», — сказав Голомша.

Він розповів, що був відсторонений від розслідування резонансної справи, коли слідство впритул підібралося до команди Януковича.

В'ячеслав Чорновіл — український політик. Загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль — Золотоноша 25 березня 1999 року. Розслідування обставин загибелі відновилося в 2014 році. Навесні 2021 року заступник директора департаменту МВС комунікацій із засобами масової інформації Ярослав Тракало повідомив, що комплексна експертиза обставин ДТП показала, що причиною смерті стала аварія.

974

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter