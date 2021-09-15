Число хворих ковідом в Україні за добу наближається до 5 тисяч: НАН оприлюднила прогноз розвитку ситуації

За минулу добу в Україні діагностували відразу 4640 нових заражень коронавірусом, а це максимум за кілька місяців, починаючи з травня. Найбільше нових випадків інфікування підтверджено в Києві (441), Одеській (361) та Харківській (343) областях, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

За добу в Україні було госпіталізовано 1609 осіб, 93 людини померли, а тисяча вісімсот п'ятьдесят-вісім людина — одужали.

Проведено 33 878 ПЛР-тестувань, 8562 — ІФА і 32 991 експрес-тестів.

Тим часом в Національній академії наук спрогнозували, що до 24 вересня кількість нових випадків COVID-19 в Україні зростатиме і досягне показника в 6 тисяч на добу. Обчислення проведені з використанням статистичного аналізу і моделі часових рядів Facebook Prophet, повідомляється на сайті НАНУ.

Прогноз показує, що поточна хвиля буде і далі зростати, на що вплинули свята (перш за все День Незалежності України) та інші подібні дати, а також поширення «Дельта» -штаму коронавіруса.

Нагадаємо, раніше керівник національної експертної групи з інформаційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін назвав причину, з якої в Україні не зможуть зупинити нову хвилю коронавируса.

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