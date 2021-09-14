У Зеленського вирішили до 20 вересня прищепити від ковіда 80 відсотків українських вчителів

У президента України вирішили, як вирішуватимуть проблему низького рівня вакцинації від коронавіруса працівників освіти. Зокрема, за результатами селекторної наради під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка 13 вересня 2021 року було ухвалене рішення про забезпечення умов для вакцинації від COVID-19 принаймні однією дозою вакцини щонайменше 80% працівників закладів освіти до 20 вересня 2021 року.

Для цього місцеві адміністрації мають організувати виїзд мобільних бригад з імунізації від COVID-19 до колективів закладів освіти, а паралельно — провести роз'яснювальну роботу серед колективів цих закладів про необхідність вакцинації для захисту освітян та учнів від коронавірусної хвороби.

Як повідомляють у МОЗ, влада вважає, що щеплення захищатиме дорослих від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від неї, а вакциновані дорослі, своєю чергою, захищатимуть дітей, які не мають права на щеплення від COVID-19 через свій вік.

Довідково: наразі в Україні вакциновано принаймні однією дозою близько 40% освітян.

Нагадаємо, що після того, як Україна перейде в «жовту» карантинну зону, працювати зможуть тільки ті школи, де 80% вчителів хоча б приступили до вакцинації (отримали першу дозу вакцини). Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін дав зрозуміти, що статистику збиратимуть через директорів шкіл.



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