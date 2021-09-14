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Україна

Пробки забезпечені: одну з головних автомагістралей Києва закривають на ремонт

19:08 14 вересня 2021
Проспект Бажана

На проспекті Миколи Бажана в Києві із 15 до 26 вересня частково обмежать рух — на цьому відрізку дорожники виконають середній ремонт. Як повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор», покриття оновлюватимуть на ділянках:

  • між станціями метро «Осокорки» і «Позняки»
  • від станції метро «Харківська» до Харківської площі.

Основні роботи заплановано виконати упродовж 15−18 вересня.

Нагадаємо, наприкінці серпня було завершено ремонт на головній магістралі від Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль» траси М-03 Київ — Харків — Довжанський. Оновлення проїзної частини за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відбулося у рекордний термін — менш ніж за два місяці.

Фото Вікіпедія

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