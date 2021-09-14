«Зараз у нас хаос», — колишній прем'єр-міністр про ситуацію в Україні

Україна переживає зміну політичної еліти, про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив колишній прем'єр-міністр Юрій Єхануров.

«Зараз у нас хаос (до цього слова ставлюся позитивно; у мене на видному місці стоїть книга „Структурування хаосу“). Щоб створити щось нове, треба спочатку зруйнувати старе. Ще в 2014 році ми повинні були вирішити задачу зміни політичної еліти. Але приступили до цього лише зараз. Як же повільно ми все робимо!», — сказав Єхануров

Він підкреслив, що система завжди дуже жорстко опирається.

«Наприклад, сьогодні хтось дуже зацікавлений, щоб наша атомна енергетика загнулася. Тому вона у нас в занепаді. Ми будемо ще дуже довго викашлювати все це, поки здоровий глузд не переможе», — упевнений екс-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що в Україні посилюється тиск на бізнес і громадян.

Фото зі сторінки Юрія Єханурова в Facebook

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