Мова — не упаковка для товару: філолог прокоментував ідею Данилова про відмову від кирилиці

Перехід з алфавітної системи письма кирилиці на латиницю, за який висловився секретар РНБО Олексій Данилов, призведе до відмови від багаторічного української культурно-символічної спадщини вважає директор Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні, доктор філологічних наук, професор Богдан Ажнюк. Про це повідомляють Новіні.LIVE.

Філолог впевнений, що влада перед прийняттям таких важливих для країни рішень повинна консультуватися з професійними лінгвістами.

«Це невиправдана пропозиція, яке подається під наміром скоротити Україні дорогу до Європи шляхом зміни графіки. Виглядає простодушно та буде великим потрясінням для всієї нації в психологічному, технологічному та культурологічному плані, — уточнив професор. — Графічна система мови — це не упаковка для товару, котра сьогодні одна, а завтра інша. Це частина знакової системи всієї нації. Графіку ми прийняли разом з писемністю, книжковими пам'ятками, з такими творами, як Хроніки Нестора Літописця, Слово о полку Ігоревім».

У вівторок, 14 вересня, під час прес-конференції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля запитали, що він думає про переведення українського правопису на латиницю, повідомляє сайт Правда тут News. Він розсміявся та відповів: «Я пропоную просто запитати у пана Данилова, уточнити, якщо вам цікаво. Він дасть всі відповіді».

Раніше секретар Ради національної безпеки т оборони України Олексій Данилов закликав до офіційного визнання англійської мови як другої державної.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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