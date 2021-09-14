МОЗ оприлюднило повний перелік заборон в карантинних зонах
У Міністерстві охорони здоров'я виступили з роз'ясненням нових карантинних обмежень і норм при різних рівнях епідемічної небезпеки. Відповідна інфографіка оприлюднена в соцмережах .
Зелений рівень (вся територія України)
Обов'язкове носіння маски в громадських місцях і громадському транспорті.
Жовтий рівень (вся територія України)
Заборонені:
- масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метра площі будівлі або території
- заповненість кінозалів і залів інших установ культури більш ніж на 50%
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 людина на 10 кв. м площі
- робота навчальних закладів, крім тих, де менше 80% персоналу мають жовтий або зелений COVID-сертифікат.
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Помаранчевий рівень (вводиться по регіонах)
Діють всі обмеження і норми «жовтого» рівня, однак місцева влада може вводити і додаткові обмеження.
Червоний рівень (вводиться по регіонах)
Забороняються:
- робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос,
- робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів,
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- робота навчальних закладів, крім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки
- робота установ, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).
Обмеження не будуть застосовуватися в разі наявності у всього персоналу і всіх відвідувачів закладів або заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.101
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