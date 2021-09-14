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Україна

МОЗ оприлюднило повний перелік заборон в карантинних зонах

17:00 14 вересня 2021
МОЗ оприлюднило повний перелік заборон в карантинних зонах

У Міністерстві охорони здоров'я виступили з роз'ясненням нових карантинних обмежень і норм при різних рівнях епідемічної небезпеки. Відповідна інфографіка оприлюднена в соцмережах .

Зелений рівень (вся територія України)

Обов'язкове носіння маски в громадських місцях і громадському транспорті.

Жовтий рівень (вся територія України)

Заборонені:

  • масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метра площі будівлі або території
  • заповненість кінозалів і залів інших установ культури більш ніж на 50%
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 людина на 10 кв. м площі
  • робота навчальних закладів, крім тих, де менше 80% персоналу мають жовтий або зелений COVID-сертифікат.

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Помаранчевий рівень (вводиться по регіонах)

Діють всі обмеження і норми «жовтого» рівня, однак місцева влада може вводити і додаткові обмеження.

Червоний рівень (вводиться по регіонах)

Забороняються:

  • робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос,
  • робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів,
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • робота навчальних закладів, крім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки
  • робота установ, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).

Обмеження не будуть застосовуватися в разі наявності у всього персоналу і всіх відвідувачів закладів або заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.

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