МОЗ оприлюднило повний перелік заборон в карантинних зонах

У Міністерстві охорони здоров'я виступили з роз'ясненням нових карантинних обмежень і норм при різних рівнях епідемічної небезпеки. Відповідна інфографіка оприлюднена в соцмережах .

Зелений рівень (вся територія України)

Обов'язкове носіння маски в громадських місцях і громадському транспорті.

Жовтий рівень (вся територія України)

Заборонені:

масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метра площі будівлі або території

заповненість кінозалів і залів інших установ культури більш ніж на 50%

заповненість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 людина на 10 кв. м площі

робота навчальних закладів, крім тих, де менше 80% персоналу мають жовтий або зелений COVID-сертифікат.

Помаранчевий рівень (вводиться по регіонах)

Діють всі обмеження і норми «жовтого» рівня, однак місцева влада може вводити і додаткові обмеження.

Червоний рівень (вводиться по регіонах)

Забороняються:

робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос,

робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

робота навчальних закладів, крім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки

робота установ, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).

Обмеження не будуть застосовуватися в разі наявності у всього персоналу і всіх відвідувачів закладів або заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.

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