Нові правила карантину в Україні: куди не пустять без щеплення від коронавіруса

Нові правила карантину, запроваджені урядом на засіданні 13 вересня, передбачають важливі новації для шкіл, закладів харчування і дозвілля, а також для закладів торгівлі при запровадженні «жовтої» зони карантину.

Школи

Пом'якшено норму щодо проценту вакцинованих вчителів. Так, якщо раніше у «жовтій» зоні мали закривати школи, якщо там двома дозами не вакциновані хоча б 80% вчителів, то тепер йдеться лише про одне щеплення. Втім, у разі введення «червоної» зони, заклади освіти працюватимуть, лише якщо 100% працівників мають «зелений» ковід-сертифікат (тобто всі педагоги мають бути вакциновані двома дозами).

Довідково: станом на 12 вересня, за даними МОЗ, двома дозами були вакциновані працівники лише 2 тисяч з 14 тисяч українських шкіл. При цьому за перших 10 днів нового навчального року захворіли вже майже 600 вчителів.

Транспорт

Транспорт під час можливого локдауна закривати не будуть, проте вимога носити маски залишається чинною. Також, за словами керівника уряду Дениса Шмигаля, від пасажирів у громадському транспорті не будуть вимагати сертифікатів про щеплення.

ТРЦ і заклади ресторанного господарства

Послаблюються вимоги щодо правил відвідання закладів для власників сертифіката про вакцинацію. Також обмежень «жовтої» зони не буде, якщо щонайменше 80% відвідувачів та персоналу таких закладів будуть вакциновані хоча б першою дозою і у них буде хоча б «жовтий» ковід-сертифікат. Водночас кінцеве рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень та обслугувати і невакцинованих, залишається за власником закладу.

Перевірки дотримання карантинних вимог

Поліція вже почала масові перевірки підприємств. Так, лише минулого тижня вони були проведені на 40 тисячах підприємств. Складено 205 адмінпротоколів про порушення карантину, а також 3200 постанов про недотримання маскового режиму.

Загалом за півроку поліція скала 350 тисяч протоколів про порушення карантину.

Паралельно відстежуються сайти, з яких продаються підробні сертифікати вакцинації.

Нагадаємо, що про перехід України в «жовту» зону повинна оголосити комісія з ТЕБ та НС, і швидше за все, це станеться до кінця поточного тижня.

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