«Жовта» зона карантину: що відомо про вакцинацію вчителів

Після того як Україна перейде в «жовту» карантинну зону, працювати зможуть тільки ті школи, де 80% вчителів хоча б приступили до вакцинації (отримали першу дозу вакцини). Головний державний санітарний лікар Ігор Кузин в інтерв'ю LIGA.Life дав зрозуміти, що статистику збиратимуть через директорів шкіл, а значить, не уникнути горезвісного людського чинника, коли буде йтися про закриття навчального закладу.

Директора мають доступ до медкарт учителів, а тому саме через керівництво школи будуть збирати статистику про вакцинованих педагогів і «відмовників». «Ми маємо людський фактор майже стосовно усієї статистики. Похибка є можливою. Коли людина з групи ризику вакцинується, може вибрати будь-який майданчик для вакцинації. Іноді вона може не сказати, що є працівником освіти, і в електронній системі її освітянином не позначать», — пояснив Кузін.

Головний санітарний лікар визнає: розголошувати інформацію про тих, хто не бажає вакцинуватися, загрожувати штрафами або звільненням педагогам — це незаконно. При цьому Кузін сподівається, що незговірливих педагогів будуть мотивувати батьки, які не бажають закриття школи.

«Мова не про те, що батьки мають контролювати, тому що будь-який педагог може відмовитися від оприлюднення свого вакцинального статусу. Мова про те, що батьки мають мотивувати», — вважає Кузін.

Нагадаємо, деякі регіони вже склали статистику з приводу вакцинації серед педагогів і визнали, що з переходом в «жовту» зону закрити доведеться більшу частину шкіл. Рівень вакцинації залишається низьким.

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