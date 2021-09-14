«Жовта» зона карантину в Україні: Кузин назвав орієнтовну дату і основні правила

З понеділка, 20 вересня, в Україні вступлять в силу нові правила для «жовтої» зони карантину, затверджені 13 вересня. Про перехід України в «жовту» зону повинна оголосити комісія з ТЕБ та НС, і швидше за все, це станеться до кінця поточного тижня. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.Life. Надалі комісія буде збиратися раз на два тижні або щотижня, щоб оперативно оновлювати «карантинний світлофор».

Головний санітарний лікар підтвердив: з новими правилами суттєво полегшиться життя для тих, хто вже отримав одне або два щеплення. З виходом в «червону» зону будуть повсюдно вимагати повний курс вакцинації.

Нові правила торкнуться шкіл, вузів, дитсадків, кінотеатрів, театрів, спортзалів і басейнів в «жовтій» зоні і практично всіх місць скупчення людей в «червоній». Контролювати дотримання нових правил будуть регулярними перевірками в областях. У торгових центрах будуть встановлені спеціальні камери, щоб відстежувати скільки людей ігнорують масковий режим і не дотримуються соціальної дистанції.

«В жовтій і оранжевій зонах буде допускатися робота навчальних закладів за умови, що персонал буде щеплений на рівні 80% принаймні однієї дозою. Щодо „червоної“ зони — все повинні бути щеплені повним курсом», — пояснив Кузін.

Торкнувся головний санітарний лікар і такого слизького моменту, коли серед відвідувачів кінотеатрів або спортзалів в «жовтій» зоні можуть виявитися нещеплені. У цьому випадку застосовуються старі норми: не менше 50% вільних місць в залі кінотеатру, не більше однієї людини на 10 кв.м. в спортзалі.

«Невакцинованим не відмовляємо в користуванні такими місцями, але якщо невакцинований приходить туди, застосовується більш жорстка норма. Тобто бізнес сам вирішує, за яким механізмом йому працювати: або обслуговувати меншу кількість людей, і це певні фінансові втрати, або — за спрощеними правилами тільки для вакцинованих», — роз'яснює Кузін.

За словами головного санітарного лікаря, на сьогодні в Україні повністю щеплені близько п'яти мільйонів чоловік, і це набагато менше, ніж необхідні 24 мільйони дорослого населення. Тим часом, темпи вакцинації суттєво сповільнилися.

Фото pixabay.com

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