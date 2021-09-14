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Україна

На Закарпатті посилюють карантин: як працюватимуть школи та дитсадки

12:29 14 вересня 2021
школа

Після введення нових правил щодо карантину в «жовтій» зоні першим відреагувало Закарпаття, де ситуація з коронавірусом стабільно погіршується. Голова області Анатолій Полосков попередив, що з наступного тижня закриються всі школи, вузи і дитсадки, де не знайдеться 80% вакцинованого персоналу.

Статистика по школам говорить про те, що за станом на 13 вересня ситуація з вакцинацією в області дуже сумна. Потрібного рівня вакцинації досягли в 170 школах і школах-дитсадках, а ще понад 600 навчальних закладів не дотягують, щоб працювати в умовах карантину. Трохи краща ситуація в Міжгірській, Мукачівській, Великодобронській громадах.

«Після встановлення жовтого рівня небезпеки все без винятку школярі в зазначених громадах будуть перебувати вдома замість того, щоб отримувати якісні знання в школах. Закликаю всіх педагогів, хто ще не зробив щеплення, прийняти правильне рішення, і вакцинуватися, щоб не позбавляти дітей права на освіту, а батьків — права на роботу», — заявив голова області.

Нагадаємо, в Україні вже названі області, які через ситуацію з коронавірусом можуть виявитися навіть не в «жовтій», а в «червоній» карантинній зоні. Це Чернівецька, Львівська та Вінницька області.

Фото pixabay.com

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