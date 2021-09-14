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Події

Загострення на Донбасі: загинув український воїн

9:56 14 вересня 2021
обстріл

Після «кривавої суботи» 11 вересня на Донбасі знову ворожі обстріли. За добу 13 вересня збройні формування РФ 12 раз обстріляли українські позиції. Під час одного з таких обстрілів був смертельно поранений український військовий. Про це повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.

Так, ворожі обстріли з АСГ і РПГ зафіксовані поблизу Зайцевого. Біля Верхньоторецька російські окупанти застосували міномети 120 калібру, а в районі селища Нью-Йорк — артилерійські системи калібру 122 мм.

У районі Золотого-4 окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів, біля Катеринівки і Олександрівки — з гранатометів і стрілецької зброї, в околицях Причепилівки — з мінометів 82 калібру. У Попасній ворожі найманці двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 11 вересня на Донбасі загинули розвідник Денис Герман і старший сержант 17 омпб Олексій Куленко.

Фото архів MinistryofDefence.UA/Facebook

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