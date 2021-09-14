«Жовта» і «червона» зони карантину: які привілеї отримали вакциновані українці
Після того, як в Україні було затверджено нові правила карантину, змінилися вимоги до бізнесу в «жовтій» і «червоній» зоні. Було введено привілеї для тих, хто встиг зробити щеплення проти коронавірусц. Ті, підприємці, яким загрожує закриття через посилений карантин, можуть працювати, якщо встигли вакцинувати персонал і вимагатимуть COVID-сертифікат від відвідувачів.
В «жовтій» зоні під обмеження підпадають масові акції, а також наступні об'єкти:
- кінотеатри;
- театри;
- музеї;
- басейни;
- спортзали і фітнес-клуби.
При бажанні всі ці бізнеси можуть продовжувати працювати, але у відвідувачів на вході перевірятиметься сертифікат про вакцинацію (про одну чи дві дози вакцини).
У «червоній» зоні, куди незабаром можуть потрапити три області, список заборонених бізнесів ширший. Обмеження поширюються на:
- масові заходи, включаючи релігійні;
- кінотеатри;
- театри;
- музеї і виставки;
- розважальні центри;
- ТРЦ;
- кафе і ресторани;
- ринки;
- спортзали;
- басейни.
У власників об'єктів є вибір: або тимчасово закритися, поки область не вийде з «червоної» зони, або працювати, але на вході вимагати від відвідувачів COVID-сертифікат про отримання двох доз вакцини.
Поки сертифікат про вакцинацію видається після отримання двох доз вакцини. З огляду на появу нових правил з'являться два різних типи сертифікатів: жовті (одна доза) і зелені (дві дози).
Для вакцинованих є й інші привілеї:
- Володарі жовтих або зелених сертифікатів можуть в'їжджати в Україну з-за кордону або з окупованих територій без самоізоляції.
- Школи не закриватимуть, якщо педагоги та персонал отримали хоча б одну дозу вакцини (80% працівників школи для «жовтої» зони) або дві дози (для «червоної» зони).
Нагадаємо, правила повинні вступити в силу через 7 днів після офіційного оприлюднення, тобто не раніше 20 вересня. Тим часом найближчим часом повинна зібратися комісія ТЕБ та НС та затвердити перехід країни в «жовту» карантинну зону, а деяких областей — в «червону».
Фото https://ua.depositphotos.com/75
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