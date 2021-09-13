Коли Євросоюз прийме Україну: колишній прем'єр-міністр назвав умову

Колишній прем'єр-міністр, екс-глава Мінекономіки і Міноборони Юрій Єхануров знає рецепт, як Україна пробитися через опір європейських політиків і стати частиною Євросоюзу. У нашої країни є як мінімум три потенційно сильних галузі, щоб вибитися в лідери в Східній Європі. Про це Єхануров розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Країна повинна поставити перед собою завдання стати лідером Східної Європи. У нас є всі можливості для цього. Ми прорвемося в цифрових технологіях, в оборонно-промисловому комплексі, у нас величезний агропромисловий комплекс. В цьому наша сила», — упевнений Єхануров.

За словами екс-прем'єра, поки Україну не можна назвати суб'єктом геополітики, але все може змінитися, якщо будуть правильна організація, управління і чітка мета.

«Нам треба продавати електроенергію в Європу. Наприклад, на Балкани. Євросоюз нас прийме за умови, якщо рубильник буде у нас і без нас вони не обійдуться. Ми будемо потрібні НАТО, якщо почнемо своїми літаками перевозити їхні вантажі (ми це можемо) і брати участь у всіх заходах Альянсу, якщо підготовка наших військових буде відповідати сучасному світовому рівню, а цей рівень все-таки натівський. Ось тоді будемо і в Євросоюзі, і в НАТО», — підсумував Єхануров.

Про те, як повинен змінитися зовнішньополітичний курс України, докладно в інтерв'ю Юрія Єханурова «ФАКТАМ» «Всі хочуть бачити нас селюками. Європа штовхає Україну в цивілізаційний глухий кут».

Фото Юрій Єхануров / Facebook

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