26.64 / 26.83 31.30 / 31.64
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Прийшли хлопці, які все знають», — Юрій Єхануров про команду президента

20:58 13 вересня 2021
єхануров

Незважаючи на постійні пертурбації в уряді, досвід колишніх міністрів і прем'єрів не затребуваний у нової команди президента Володимира Зеленського. Вони вважають, що і так все знають. Це констатував в інтерв'ю «ФАКТАМ» колишній прем'єр-міністр Юрій Єхануров, який встиг свого часу побути на чолі Мінекономіки, Міноборони, Фонду держмайна.

«Ніхто нікуди не клич … Прийшли хлопці, які все знають. Якщо людина все знає, про що з нею говорити… Так що залишаються тільки виступи на телебаченні», — розповів Єхануров про свій досвід взаємодії з нинішньої владною верхівкою.

За словами екс-міністра, його консультація знадобилася єдиний раз — у серпні міністр економіки Олексій Любченко збирав своїх попередників на посаді і заслухав їх бачення ситуації.

Єхануров наголошує, що в системі державного управління великий провал. «Почнемо з того, що в Україні немає навчального закладу, який готує державних службовців. Точка», — підсумував він.

Детально про помилки влади у внутрішній і зовнішній політиці в інтерв'ю Юрія Єханурова «ФАКТАМ» «Всі хочуть бачити нас селюками. Європа штовхає Україну в цивілізаційний глухий кут».

Фото Юрій Єхануров / Facebook

340

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

Потап і Настя Каменських

Потап назвав причину, чому у них з Каменських немає спільних дітей

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.