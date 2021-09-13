«Прийшли хлопці, які все знають», — Юрій Єхануров про команду президента

Незважаючи на постійні пертурбації в уряді, досвід колишніх міністрів і прем'єрів не затребуваний у нової команди президента Володимира Зеленського. Вони вважають, що і так все знають. Це констатував в інтерв'ю «ФАКТАМ» колишній прем'єр-міністр Юрій Єхануров, який встиг свого часу побути на чолі Мінекономіки, Міноборони, Фонду держмайна.

«Ніхто нікуди не клич … Прийшли хлопці, які все знають. Якщо людина все знає, про що з нею говорити… Так що залишаються тільки виступи на телебаченні», — розповів Єхануров про свій досвід взаємодії з нинішньої владною верхівкою.

За словами екс-міністра, його консультація знадобилася єдиний раз — у серпні міністр економіки Олексій Любченко збирав своїх попередників на посаді і заслухав їх бачення ситуації.

Єхануров наголошує, що в системі державного управління великий провал. «Почнемо з того, що в Україні немає навчального закладу, який готує державних службовців. Точка», — підсумував він.

Детально про помилки влади у внутрішній і зовнішній політиці в інтерв'ю Юрія Єханурова «ФАКТАМ» «Всі хочуть бачити нас селюками. Європа штовхає Україну в цивілізаційний глухий кут».

Фото Юрій Єхануров / Facebook

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