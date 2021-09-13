Кабмін, як і обіцяв, затвердив правки в карантинну постанову, прийняту ще в грудні 2020 року, яка визначає обмеження для «жовтої», «помаранчевої» і «червоної» карантинних зон. Офіційно новий варіант постанови ще не оприлюднено, але, як повідомляє ZN.UA, документ дійсно змінено і доповнено.

Раніше МОЗ поділився, що до постанови буде внесено додаткові преференції для вакцинованих осіб. Кінотеатри, заклади культури та спортивні центри, щоб продовжувати працювати в чинному режимі, коли область або вся Україна перейдуть в «жовту» зону, повинні будуть добитися вакцинації персоналу і вимагати від відвідувачів свіжий негативний ПЛР-тест, довідку про перенесений COVID-19 або сертифікат про вакцинацію. Якщо ж в області введено карантин «червоного» рівня, то пільги отримають лише повністю імунізовані особи (двома дозами вакцини).

Нагадаємо, нові правила адаптивного карантину планувалося ввести через тиждень після їх затвердження Кабінетом міністрів.

Фото pixabay.com

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