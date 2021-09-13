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Україна

В Україні на один банк стане менше: що чекає вкладників

19:12 13 вересня 2021
Банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію банку «Земельний капітал» — вона триватиме до 9 вересня 2024 року. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів після публікації в газеті «Голос України» оголошення про початок ліквідації фінансової установи.

НБУ відніс АТ «КБ «Земельний Капітал» до категорії неплатоспроможних через невиконання зобов'язань перед вкладникам. За оцінкою Нацбанку, вклади 70 фізичних осіб в «Земельному капіталі» не перевищують гарантовану суму, тому будуть відшкодовані в повному обсязі. Решті буде виплачена максимальна сума відшкодування — 200 тис. грн.

Банк «Земельний капітал» заснований в 1994 році. Основну частину його акцій на 1 січня 2021 контролював екс-міністр вугільної промисловості Віктор Тополов.

Раніше НБУ визнав неплатоспроможним банк «Аркада».

Фото: Finclub

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