Нові правила карантину в Україні: стало відомо, коли Кабмін схвалить зміни

В Україні збираються змінити правила карантину, встановлені в грудні 2020 року. Плани з'явилися через підготовку до переходу усією країною в «жовту» карантинну зону. Правки в карантинну постанову обговорювалися на нараді в Кабміні. Не виключено, що остаточне рішення буде прийнято до кінця дня 13 вересня (за інформацією джерел РБК-Україна, засідання уряду призначене на 17.30), а за тиждень нові правила вступлять в силу.

За прикладом інших країн Україна хоче дати преференції компаніям, де працівники активно вакцинуються. Так, наприклад, пропонується не вводити обмеження на число відвідувачів для кінотеатрів, концертних залів, культурних центрів, фітнес-клубів, якщо персонал або вакцинувався, або вже перехворів ковідом і може це підтвердити документами. Від відвідувачів у таких місцях будуть вимагати COVID-сертифікати, довідки про перенесену хвороби або ПЛР-тести.

Поліція тим часом вже почала карантинні перевірки бізнесу. Перевіряючих цікавить, як в закладах дотримується масочний режим. Виписано більше трьох тисяч постанов щодо порушників.

Крім того, доручено перевірити діяльність сайтів, де пропонують придбати фальшиві сертифікати про вакцинацію проти ковіду.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я визнали, що за останній тиждень спостерігали активне зростання числа хворих (+6 тисяч) і кількості госпіталізованих (+1,5 тисячі). Найбільш тривожна статистика надходить з Чернівецької, Волинської, Львівської та Тернопільської областей. Темпи вакцинації при цьому сповільнилися.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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