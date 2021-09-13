В Україні стартувало добровільне декларування доходів громадян, яке триватиме до вересня 2022 року. За цей час українці зможуть поінформувати державу про свої реальні статки, з яких несплачені податки. Ніхто не питатиме про джерело їхнього походження, натомість після амністування вони вважатимуться легальними. Це засвідчить відповідний документ. Таким чином держава надає українцям можливість почати своє фінансове життя «з чистого аркуша». Водночас податкова амністія наробила чимало галасу серед українців. Не всі розуміють, кому та які кошти потрібно декларувати, а хто звільняється від цієї процедури. І головне — чи каратимуть за неподання декларації. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив «ФАКТАМ» всі нюанси податкової амністії. Зокрема, розповів про суми та майно, що не підлягають декларуванню, для кого цей процес є обов'язковим та які наслідки матиме ухилення. Також уточнив, скільки податку доведеться заплатити та що впливає на його розмір.

«Легальні доходи не підлягають амністуванню»

— Даниле Олександровичу, з 1 вересня стартувала податкова амністія для українців. Багато хто називає її ревізією нашого майна. Це дійсно так?

— Хотів би почати з того, що процедура податкової амністії є надпростою. Ви не повинні тримати гроші, що амністуються, на рахунку в банку. Відкрили рахунок, поклали кошти, через три-чотири дні отримали довідку від банку про залишок коштів на рахунку — все, можете їх знімати. Довідку додаєте до декларації в податкову, платите 5% - процедура завершена, гроші амністовані.

До слова, перша декларація була подана в день старту податкової амністії, тобто 1 вересня. Звісно, ми не можемо сказати, ким саме.

Щодо ревізії статків чи майна — абсолютно заперечую цю тезу та розвінчую цей міф. Податкова амністія — взагалі не про ревізію чийогось майна. Ніхто не може прийти до людини та запитати в неї про походження квартири, машини, будинку та 100 тисяч доларів. Ані сьогодні, ані завтра, ані через 10 років. Те, що у людини зараз, — це її законне майно.



Амністія не про це. Безкорисні ідіоти, які розповсюджують таку інформацію, просто не читали закон. Амністія — це про можливість отримати від держави документ, який засвідчить наступне: твої гроші є легальними, з них сплачені податки й ти можеш їх використовувати без обмежень. Іншими словами — прийти й запитати, звідки в тебе з'явився цей будинок, ніхто не може. Але, якщо ти цей будинок коли-небудь продаси, а за ці гроші захочеш купити інший, в такому разі в людини мають право запитати — звідки в неї гроші на придбання. Аби людина мала змогу пояснити походження коштів, і поттрібна податкова амністія. Якщо людині ставлять таке запитання, вона показує податкову декларацію або в неї є легальні доходи на відповідну суму. Цього достатньо, щоб більше питань не виникало.

— Тобто передовсім йдеться про легалізацію доходів?

— Так. Проте перше, що ми повинні розуміти, — легальні доходи не амністують. Тобто отримані вчителем, лікарем чи іншим працівником гроші, з яких сплачені податки, вже є білими доходами, їх не треба легалізувати.

Друге. 400 тисяч гривень, квартира 120 метрів, будинок 240 метрів та земельні ділянки в межах норм безоплатної приватизації — автоматично амністуються для кожного повнолітнього громадянина. Навіть, якщо людина не подасть декларації, це майно вважатиметься амністованим.

Рахуємо так: легальні доходи плюс 400 тисяч гривень та все, що я перерахував, і якщо сума заощаджень перевищує це, тоді різниця підлягає амністії. Проте це не обов'язок, а ваше право: можете амністувати гроші, або не амністувати. Приміром, ви протягом наступних 10 років не плануєте купувати нічого коштовного, а хочете просто все це споживати, витрачаючись лише на продукти та необхідні недорогі речі. Ніхто та ніколи не питатиме, звідки на прожиття берете гроші. Якщо ви плануєте своє фінансове життя таким чином, то для вас, напевне, податкова амністія неактуальна. Проте, якщо ви хочете, приміром, навчати дітей за кордоном, чи придбати квартиру — це інша ситуація.

Дуже важливо зрозуміти, що податкова амністія це, зокрема, й про витрати за кордоном. Адже документ, що засвідчить амністію коштів, пред'являтиметься і за кордоном також.

— Вже зараз відкрити рахунок у фінустанові Франції, Польщі чи будь-якій країні Євросоюзу, якщо у вас немає документа про походження бодай одного євро, — неможливо. Фінмоніторинг в Україні посилюватимуть?

— Сьогодні в Європі діє фінансовий моніторинг від нуля євро. До слова, у нас теж так буде. Ми частина світу. В Україні ці правила діють і зараз, безперечно не з нуля гривень, проте фінансовий моніторинг дедалі ставатиме жорсткішим і жорсткішим. Тому документ, який засвідчує легальність коштів, дає можливість робити будь-які витрати як в Україні, так і за кордоном. Ви вказуєте, що сплатили всі податки, оскільки брали участь у податковій амністії (є декларація та довідка, які це підтверджують) — і можете вільно витрачати кошти.

Податкова може видати довідку про те, що ви взяли участь у податковій амністії.

— Які гроші підлягають амністуванню?

— У нас дуже великий ажіотаж навколо цієї теми. Скажу так — податкова легалізація має за мету амністувати не лише капітал великого та невеликого бізнесу, але й аграрної індустрії та взагалі працівників, які протягом 30 років назбирали доходи у вигляді заробітних плат у конвертах. Навіть криптовалютників. І всі вони думають про своє майбутнє та бажають вийти з тіні.

— Я так розумію, що податкова амністія передовсім націлена на тих, у кого доходи вищі за середні?

— Безперечно. Чого лише не пережили українці за ці 30 років незалежності: буремні 1990-ті, непрості 2000-ні. На різних етапах людина могла отримувати якісь доходи, не сплачуючи податки. Тому, навіть якщо сьогодні в когось невеликі доходи, проте є статки, зароблені раніше без сплати податків, зараз вони мають можливість їх легалізувати. Основне завдання амністії — підвести риску, дати право громадянам вийти, скажімо так, «у білу», сплативши лише 5%. Аби далі ми з вами вже жили в прозорому фінансовому світі. Щоб податкова могла, приміром, запитати — звідки у вас гроші на купівлю того чи іншого майна. Перед тим як вводити європейські, американські норми в наші податкові відносини, ми даємо людям право та можливість «вийти в білу».

Данило Гетманцев переконує, що процедура податкової амністії є надпростою

— Який податок треба сплатити за легалізацію грошей та чи впливає сума на розмір ставки?

— У нас є три ставки. Перша: загальна — 5% від суми, яка декларується. Це загальна ставка стосовно всіх активів, які знаходяться на території України. Тобто грошей, майна й будь-чого, що перебуває на території нашої країни.

Друга: 2,5%, якщо ви придбаєте облігації внутрішньої державної позики. Після 1 вересня ви їх купили, задекларували в декларації, сплатили 2,5% і спокійно далі живете.

Третя: на перше півріччя 7%, на друге 9% - це стосовно активів, які перебувають за кордоном. Їх можна не повертати. Якщо ви їх повернете, то буде 5%. Приміром, маєте квартиру в Болгарії, ви її декларуєте і з її вартості, яку потрібно довести договором про придбання, оцінкою або будь-яким іншим чином (в законі прописані різні варіанти), з цієї вартості сплачуєте протягом першого півріччя амністії 7%, а якщо декларуєтесь у другому — 9%. Якщо йдеться про майно, яке знаходиться на території України, ми взагалі не вимагаємо доказів його вартості. Ви можете задекларувати хоч за 1 гривню. Не потрібно оцінок чи будь-яких підтверджень. Маєте у власності будинок, який придбали на гроші, отримані при ухиленні від оподаткування, — задекларуйте його. Якщо в майбутньому ви його продасте, отримані гроші будуть легальними.

«Чиновнику заборонено брати участь у податковій амністії»

— У нас чимало чиновників, у яких мізерні зарплати, але є квартири, будинки, автівки, що записані на родичів. Всі покладали сподівання на е-декларування, але, по суті, вони не виправдались: чиновники як брали хабарі, так і продовжують це робити. Податкова амністія допоможе навести лад у цій царині?

— Амністія не про це. Не потрібно плутати е-декларування з амністією. Це абсолютно різні речі. Е-декларування відбувається в межах антикорупційного законодавства, амністія — це про податки. Чиновнику заборонено брати участь у податковій амністії. Якщо ти був чиновником з 2005 року й до сьогодні — не маєш права брати участь у податковій амністії. Приміром, я не можу взяти участь у податковій амністії.

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— Що дає ця заборона?

— Це запобіжник. Щоб не відбувалась легалізація грошей, здобутих злочинним шляхом. Тобто ми не даємо можливість легалізувати корупційні гроші. Тому для чиновників податкова амністія — це, скоріше, великий мінус, ніж плюс. Бо вони позбавлені можливості вийти «в білу».

— Ви сказали, що чиновники, які обіймали посади з 2005 року, не мають змоги взяти участь у податковій амністії. Чому обрали саме цей рік?

— Обговорювались різні дати. Ми пропонували з 2010 року. Консультувались зі спеціалістами з міжнародних організацій, які опікуються фінансовим моніторингом і протидією відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом, і прийшли до такої компромісної дати — 2005 рік. Хоча вона до певної міри є абстракцією.

— Кому ще заборонено брати участь у податковій амністії?

— Тому, хто перебуває під санкціями РНБО. Всі інші можуть брати участь. Навіть родичі чиновників.

— А чи передбачено законодавством покарання за ухилення від амністії?

— Ні. Це право, а не обов'язок!

Фото надані Данилом Гетманцевим

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