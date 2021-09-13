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Україна

Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі українського розвідника

13:56 13 вересня 2021
ДЕНИС ГЕРМАН

11 вересня під час виконання бойового завдання загинув розвідник глибинної розвідки 74-ої бригади Денис Герман. Про це повідомили у Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Денис народився 29 вересня 1989 року у Запоріжжі.

Після школи закінчив «Класичний приватний ліцей», здобув вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та ступінь магістра права.

29 вересня йому мало виповнитися 32 роки.

«Прощання з Героєм відбудеться 14 вересня о 10:30 на Алеї Захисників (парк Металургів)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Україна втратила 3 своїх захисників. 11 вересня в районі Причепилівки на Луганщині в результаті мінометного обстрілу загинув старший солдат Олексій Куленко. У воїна залишилися батько та троє дітей.

12 вересня в результаті ворожого обстрілу біля Верхньоторецького загинув матрос Артур Голуб. Бойовики влучили протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою керував військовий. Хлопцеві було 27 років. У нього залишилася мама.

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