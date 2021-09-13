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Оксамитовий сезон зірвано: в Одесі море заполонили медузи, відпочивальники не можуть зайти у воду

13:29 13 вересня 2021
Оксамитовий сезон зірвано: в Одесі море заполонили медузи, відпочивальники не можуть зайти у воду

У Чорному морі з'явилися медузи, які ймовірно, перебралися сюди з Азова. Морських мешканців можна побачити на одеському пляжі Ланжерон, на мисі Великий Фонтан, передає ТСН.

Відомо, що медузи — постійні мешканці Чорного моря. І тепла погода тільки сприяє їхній появі ближче до берега.

В Одесі зараз їх так багато, що туристи буквально не можуть зайти у воду.

Місцеві жителі нагадують, що така ситуація була і в кінці літа минулого року. Все залежить від течії морської води.

На думку фахівців, велика кількість медуз говорить про те, що море брудне. Вони відзначають, що на закордонних курортах медуз менше. Це пояснюється великою глибиною, де нижче температура води та рівень солоності.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, на українських курортах тепла, майже літня, погода протримається ще мінімум 10 днів.

фото https://dumskaya.net/

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