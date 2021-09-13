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У Туреччині перекинувся автобус з українцями: є загиблий та постраждалі

12:37 13 вересня 2021
ДТП

У Туреччині в Муглі у ДТП потрапив туристичний автобус — постраждало 30 туристів й загинув водій автобуса.

Аварія сталася близько 7:30 на 13-му кілометрі траси Мугла-Денізлі. У 54-річного водія туристичного автобуса стався серцевий напад за кермом. Він помер на місці НП. А автобус зіткнувся зі студентським автобусом, який їхав у протилежному напрямку, передає DHA .

Відомо, що в автобусі перебувала 41 людина — російські та українські туристи з Бодрума.

Постраждали 30 осіб, у тому числі студенти. Поранені були доставлені у довколишні лікарні, стан трьох студентів важкий.
Поліція приступила до розслідування аварії.



Нагадаємо, тиждень тому у Польщі сталася ДТП за участю українців. Близько Любліна в аварію потрапив мікроавтобус з людьми. Пасажири отримали травми у були ушпиталені.

Перед цим у ДТП потрапив автобус, що перевозив українців з Польщі у Маріуполь — він зіткнувся з автовозом. В результаті аварії загинув другий водій та травмувалися пасажири.

фото https://www.dha.com.tr/

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