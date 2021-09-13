Кабмін готує посилення карантину: що чекає українців у кінці вересня

Україна не перейшла з «зеленої» у «жовту» карантинну зону, як анонсували раніше в уряді. Зараз Кабмін розробляє нові правила адаптивного карантину, які наберуть чинності через тиждень після їх затвердження. Про це пише «РБК-Україна».

Відомо, що значні послаблення будуть для вакцинованих від коронавірусу.

Зокрема, Кабмін планує дозволити у спортзалах, кінотеатрах та інших культурних закладах не дотримуватися у «жовтій» зоні обмеження по заповнюваності за умови, що персонал та відвідувачі будуть щеплені.

Послаблення стосуються навіть вакцинованих однієї дозою.

Крім того, за інформацією ресурсу, в Україні не вводитимуть обов'язкову вакцинацію для працівників сфери освіти.

У «червоній» зоні роботу ресторанів та кафе зупиняти не будуть за умови вакцинації співробітників та відвідувачів. Зокрема, маючи COVID-сертифікат, українці зможуть відвідувати ці заклади. На вході потрібно буде показати QR-код у додатку «Дія».

Для людей без смартфонів дозволять використання паперових версій. Люди, яким протипоказана вакцинація, зможуть отримувати спеціальні довідки.

Обмежень на роботу громадського транспорту вводити не планують.

Передбачається, що нові правила почнуть діяти в Україні у кінці поточного місяця.

Разом з тим, у Київському метро вже підсилюють карантинні обмеження.

«ФАКТИ» писали про те, що в останні дні в Україні знизилися темпи вакцинації від коронавірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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