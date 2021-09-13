День програміста-2021: історія свята, а також цікаві привітання в прозі, віршах та SMS
День програміста у 2021 році відзначається 13 вересня. Це всесвітнє й дуже улюблене свято для всіх, хто обрав цю професію.
Неофіційне свято програмістів відзначається на 256-й день року. Число 256 (два у восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це свято припадає на 12 вересня, у невисокосні — на 13 вересня.
Першим запропонував святкувати День програміста у 256-й день року журналіст і автор ВД «Компьютерра» Дмитро Мендрелюк. Це було у далекому 1996 році.
Його пропозиція знайшла гарячий відгук у серцях всіх, чия діяльність пов'язана з програмуванням й просто з комп'ютерами. З того часу на багатьох підприємствах IT-шники у цей день отримують привітання та подарунки від колег й близьких людей.
«ФАКТИ» приєднуються до привітань та пропонують добірку веселих віршів, листівок і поздоровлень в прозі.
У століття технологій та прогресу ми особливо святкуємо день програмістів! Ви — люди, які завжди на крок попереду, створюючи нові програми, алгоритми, рішення! Бажаємо не зупинятися на досягнутому!
Хакер, юзер, программист —
За компьютером артист!
Выдает лихие вещи,
Не поймешь его, хоть тресни!
Он с программами на «ты»
От «каспера» до «винды».
Что с процессором случится —
Каждый в гости к нему мчится.
Он решит любой вопрос,
Гениальный мега-мозг!
Ты повелитель байтов, бит,
Сайтостроитель, мастер-супер.
Как танк для вирусов закрыт
Всегда пусть будет твой компьютер!
И программисту в этот день
Желаю я двумя горстями,
Чтоб безразличье, скука, лень
Не стали частыми гостями!
Всіх комп'ютерних геніїв вітаємо з Днем програміста! Бажаємо на життєвому шляху не зустрічати шкідливих людей, завжди бути в онлайні подій, швидко завантажуватися знаннями та іноді відформатувати негатив зі свого життя!
Ты — настоящий программист,
Компьютер — твой слуга.
Так будь всегда, как оптимист —
Успех падет к ногам!
Мы очень ценим твой талант,
Желаем не грустить.
Ты — наш компьютерный гигант,
Тебя мы будем чтить!
Вітаємо з Днем програміста! Бажаємо, щоб робочий код у житті був злагодженим та чітким, любов була захищена надійним паролем, а компіляторами долі були здоров'я, успіх та добробут.
Ты ПРОГРАММИСТ:
П — Профессиональный
Р — Решительный
О — Обаятельный
Г — Гениальный
Р — Разносторонний
А — Активный
М — Мыслящий
М — Мужественный
И — Интересный
С — Сверхэнергичный
Т — Талантливый
Красивого кода без багов, ярких событий в жизни и постоянного карьерного роста тебе!
Раніше «ФАКТИ» назвали 12 важливих дат для православних у вересні.136
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter