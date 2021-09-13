День програміста-2021: історія свята, а також цікаві привітання в прозі, віршах та SMS

День програміста у 2021 році відзначається 13 вересня. Це всесвітнє й дуже улюблене свято для всіх, хто обрав цю професію.

Неофіційне свято програмістів відзначається на 256-й день року. Число 256 (два у восьмому ступені) обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це свято припадає на 12 вересня, у невисокосні — на 13 вересня.

Першим запропонував святкувати День програміста у 256-й день року журналіст і автор ВД «Компьютерра» Дмитро Мендрелюк. Це було у далекому 1996 році.

Його пропозиція знайшла гарячий відгук у серцях всіх, чия діяльність пов'язана з програмуванням й просто з комп'ютерами. З того часу на багатьох підприємствах IT-шники у цей день отримують привітання та подарунки від колег й близьких людей.

«ФАКТИ» приєднуються до привітань та пропонують добірку веселих віршів, листівок і поздоровлень в прозі.

У століття технологій та прогресу ми особливо святкуємо день програмістів! Ви — люди, які завжди на крок попереду, створюючи нові програми, алгоритми, рішення! Бажаємо не зупинятися на досягнутому!

Хакер, юзер, программист —

За компьютером артист!

Выдает лихие вещи,

Не поймешь его, хоть тресни!

Он с программами на «ты»

От «каспера» до «винды».

Что с процессором случится —

Каждый в гости к нему мчится.

Он решит любой вопрос,

Гениальный мега-мозг!

Ты повелитель байтов, бит,

Сайтостроитель, мастер-супер.

Как танк для вирусов закрыт

Всегда пусть будет твой компьютер!

И программисту в этот день

Желаю я двумя горстями,

Чтоб безразличье, скука, лень

Не стали частыми гостями!

Всіх комп'ютерних геніїв вітаємо з Днем програміста! Бажаємо на життєвому шляху не зустрічати шкідливих людей, завжди бути в онлайні подій, швидко завантажуватися знаннями та іноді відформатувати негатив зі свого життя!

Ты — настоящий программист,

Компьютер — твой слуга.

Так будь всегда, как оптимист —

Успех падет к ногам!

Мы очень ценим твой талант,

Желаем не грустить.

Ты — наш компьютерный гигант,

Тебя мы будем чтить!

Вітаємо з Днем програміста! Бажаємо, щоб робочий код у житті був злагодженим та чітким, любов була захищена надійним паролем, а компіляторами долі були здоров'я, успіх та добробут.

Ты ПРОГРАММИСТ:



П — Профессиональный

Р — Решительный

О — Обаятельный

Г — Гениальный

Р — Разносторонний

А — Активный

М — Мыслящий

М — Мужественный

И — Интересный

С — Сверхэнергичный

Т — Талантливый

Красивого кода без багов, ярких событий в жизни и постоянного карьерного роста тебе!

Раніше «ФАКТИ» назвали 12 важливих дат для православних у вересні.

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