Церковне свято й народні прикмети на 13 вересня 2021 року: що не можна робити в день Кипріяна

У календарі церковних свят вересня — 13 вересня — день пам'яті преподобного мученика Кипріяна, єпископа Карфагенського. Віряни також відзначають Положення чесного Пояса Пресвятої Богородиці, який належав Діві Марії, матері Ісуса Христа.



Кипріян прославився як богослов. За свою християнську діяльність був схоплений й страчений. У цей день заведено молитися, звертаючись до Божої Матері. Молитва Богородиці має цілющі властивості.



За народними прикметами, 13 вересня сприятливий день для прибирання будинку та власних думок. Можна викинути старі й непотрібні речі.



Час налагодити стосунки з близькими, якщо до цього були проблеми.



У деяких населених пунктах з цього дня починали викопувати картоплю, моркву й буряк.



Наші пращури на Кипріяна ходили по журавлину, пекли пироги з начинкою з цієї ягоди, робили компоти та морси. Вважається, що страви з журавлини, приготовані 13 вересня, будуть допомагати у боротьбі з різними хворобами.



Вважається, що на Кипріянів день не можна позичати гроші, відправлятися у подорож, не варто укладати угоди та робити великі покупки.



За прикметами, якщо 13 вересня туман на сході сонця — до безвітряної погоди. Якщо журавлі пізніше відлітають у вирій, то і зима прийде пізніше.



Нагадаємо, 11 вересня православні та греко-католики відзначали велике неперехідне свято — Усікновення глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

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